Большой театр выиграл пять миллионов у хостела

Большой театр выиграл дело против предпринимателя, который использовал без разрешения фирменный знак учреждения культуры «BOLSHOI» в названии своего хостела и домена сайта. По закону владелец хостела должен был купить у театра право на использование товарного знака, но он этого не сделал. В случае нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать компенсацию от нарушителя в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, что и было сделано.

«Hostel Bolshoi» находится в непосредственной близости от Большого театра по адресу Петровские линии, дом 1, в здании, которое относится к архитектурным памятникам федерального значения. В конце XIX века здесь находилась редакция газеты «Курьер» и магазин издательства «Посредник», учредителем которого был Лев Толстой . А сейчас здесь можно забронировать койко-место за 700 рублей в сутки в 14-местном общем номере.

Хостел открыл летом 2015 года Александр Малышев , который фигурирует в деле в качестве ответчика. На протяжении более двух лет предприниматель незаконно использовал в рекламе и в своей коммерческой деятельности товарные знаки учреждения, отметил суд. За это время «Hostel Bolshoi» вошел в двадцатку лучших хостелов Москвы с рейтингом 9.1.

О существовании хостела с таким названием в театре узнали в мае 2017 года и тут же отправили письмо Малышеву с просьбой прекратить использовать бренд Большого театра и удалить все материалы из социальных сетей и с официального сайта хостела, где используются товарные знаки театра. Подобное досудебное урегулирование спора часто используется, чтобы избежать суда. Но в хостеле проигнорировали письмо из театра. В ответ на молчание Большой подал иск и потребовал компенсацию в размере 5 млн рублей, следует из дела, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

На суде ответчик заявил, что не считает, будто использование логотипа «BOLSHOI» создает впечатление о какой-либо причастности Большого театра к хостелу. Но суд пришел к другому выводу.

В материалах дела сказано, что Большой — один из крупнейших театров мира, является культурным достоянием народов России с более чем двухвековой историей. Именно под брендом «BOLSHOI» театр получил свою широкую известность.

Скриншот сервиса Google Maps

Адвокат театра заявил на заседании, что хостел — это дешевая гостиница-общежитие, которая предоставляет клиентам ночлег на короткое время без каких-либо особых удобств. Такое описание не может стоять в один ряд с престижным учреждением культуры.

Суд решил, что незаконное использование хостелом логотипа «BOLSHOI» затрагивает общенациональные интересы России и причиняет вред Большому театру, деятельность которого в области культуры и искусства ассоциируется с выдающимися достижениями. И судья обязал владельца хостела выплатить Большому театру 5 млн рублей и поменять название. Теперь хостел работает под названием «Centeral Hotel & Hostel».

vk.com/centeralhotel

Интерьер Centeral Hotel & Hostel

В пресс-службе Большого театра сообщили, что сейчас дело находится у судебных исполнителей. В самом хостеле отказались комментировать претензии театра.