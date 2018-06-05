Балерина Наталия Макарова удостоена почетного приза Benois de la danse в Большом театре

МОСКВА, 5 июня. / ТАСС /. Международный балетный приз Benois de la danse в самой почетной номинации — «За жизнь в искусстве» — в этом году присужден выдающейся балерине Наталии Макаровой . Вручение балетного «Оскара» в 26-й раз прошло во вторник на Исторической сцене Большого театра России, передает корреспондент ТАСС.

"В этот раз обладательницей этого уникального приза — «За жизнь в искусстве» — стала легендарная балерина Наталия Макарова, которую мы ждем на нашу церемонию в следующем году", — объявила ведущая церемонии Елена Ищеева

Согласно регламенту премии, приз передадут Макаровой на следующей церемонии в 2019 году. «Приз за жизнь в искусстве вручен — жизнь в искусстве продолжается», — завершили церемонию Ищеева и ее соведущий Павел Ващилин

Будучи солисткой Ленинградского академического театра оперы и балета имени Кирова (ныне — Мариинского театра), Наталия Макарова в 1970 году осталась на Западе, не вернувшись с гастролей. Являлась прима-балериной Американского театра балета (Нью-Йорк) и Королевского балета (Лондон), сотрудничала со многими ведущими балетными труппами мира.

На церемонии награждена Сильви Гиллем. Передать приз доверено худруку балетной труппы Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Лорану Илеру

Совместный российско-итальянский балетный приз «Бенуа-Мясин» вручен балерине Марии Кочетковой . Выпускница Московской академии хореографии, она выступала на ведущих сценах мира, работала в труппе лондонского Королевского балета и Английском национальном балете, с 2007 года является прима-балериной Балета Сан-Франциско.

Концерт лауреатов

Во второй части вечера гостей ждет гала-концерт новых лауреатов. На следующий день — 6 июня — на сцену выйдут лауреаты прошлых лет и дадут свой вечер, посвященный 200-летию великого хореографа Мариуса Петипа. По словам организаторов, в целом в двухдневном фестивале «Бенуа» состоится пять мировых премьер, а 11 балетных номеров впервые представят в Москве.

По традиции, часть сбора от гала-вечеров фестиваля Benois de la danse передается в виде персональной материальной помощи наиболее нуждающимся ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.