В московской школе уволили педагога, сводившего учеников на спектакль по Хаксли

«Мне известен ужасающий факт, в котором я хочу разобраться. Учительница привела класс на спектакль к нам, в театр „Модерн“, по произведению Хаксли „О дивный новый мир“. Она привела класс, учащиеся посмотрели, и потом, наверное, кто-то спросил в школе, или родители спросили, как вам спектакль, и они сказали, что там идёт разговор про свободную любовь. И за это, получается, „растление“ директор школы уволил этого педагога. Видимо, начали жаловаться недальновидные родители, не разобравшись в сути дела. У меня не может быть чего-то того, что заходит за грань. Причём, у нас написано 16+, и мы говорим об этом, исходя из того, что мы осуждаем».

По словам Грымова, в ближайшее время он выяснит номер школы и фамилию директора.

«Мы сейчас будем разбираться с этой школой и опубликуем точные данные и фамилию директора. Это катастрофа. Мне стыдно и страшно, что такое происходит. Тем более, там ничего такого не показывают, никакой «обнажёнки». Какое-то средневековье. Получается, какой-то самодур влияет на судьбы людей. Я просто так это не оставлю».