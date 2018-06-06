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Ефремов объяснил «подставой» свои выходки и мат во время спектакля в Самаре
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Ефремов объяснил «подставой» свои выходки и мат во время спектакля в Самаре 

Ридус 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актер Михаил Ефремов вновь прокомментировал свое скандальное поведение в Самаре на спектакле «Не становись чужим», это произошло во время интервью журналисту Юрию Дудю.
«Там огромный зал оперы и балета, который не был совершенно устроителями гастролей подготовлен. То есть там не было микрофонов, потом там не было не было света, поэтому мы [актеры] сидели полчаса и ждали в гримах и костюмах, когда можно уже начинать. Потом мы начали, где-то через минуту, как спектакль начался (мы и сказать-то еще ничего не успели), какой-то чувачок крикнул: «Не слышно». Все видно на видео», — рассказал* артист.
«На что я ******* [ругнулся] пару раз, потому что действительно настроение было очень плохое. Мы просидели в костюмах и гримах полчаса, а тут еще… На видео видно, что это подстава. И потом снимать-то [из зала] нельзя», — добавил он.
Также Ефремов рассказал Дудю, что часто употребляет алкоголь и даже наркотики, в том числе кокаин, однако отверг подозрения в алкоголизме, назвав себя «жизнерадостным пьяницей». Что касается употребления спиртного перед спектаклем в Самаре, актер сообщил, что выпил кружку пива за несколько часов до выхода на сцену.
Напомним, Михаил Ефремов позволил себе нецензурные выражения во время общения со зрителями по ходу спектакля в самарском театре 7 марта 2018 года. После этого актриса Алла Коровкина написала в социальной сети, что актер вышел на сцену пьяным, путал текст, а на просьбу зрителей говорить громче «посылал» их матом, из-за чего многие из них покинули театр.
Позже жена Ефремова потребовала извинений от всех, кто «очернил популярного актера», чем возмутила блогосферу. За артиста также вступился его партнер по спектаклю Иван Стебунов, заявивший, что все прошло хорошо, а уходы посреди представления — совершенно нормальное явление.
Как сообщал «Ридус», в том же интервью Юрию Дудю Ефремов предложил отдать крымский мост Украине.
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* гиперссылка отсутствует из-за мата в видео.
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