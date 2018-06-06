Ефремов объяснил «подставой» свои выходки и мат во время спектакля в Самаре

Актер Михаил Ефремов вновь прокомментировал свое скандальное поведение в Самаре на спектакле «Не становись чужим», это произошло во время интервью журналисту Юрию Дудю.

«Там огромный зал оперы и балета, который не был совершенно устроителями гастролей подготовлен. То есть там не было микрофонов, потом там не было не было света, поэтому мы [актеры] сидели полчаса и ждали в гримах и костюмах, когда можно уже начинать. Потом мы начали, где-то через минуту, как спектакль начался (мы и сказать-то еще ничего не успели), какой-то чувачок крикнул: «Не слышно». Все видно на видео», — рассказал* артист.

«На что я ******* [ругнулся] пару раз, потому что действительно настроение было очень плохое. Мы просидели в костюмах и гримах полчаса, а тут еще… На видео видно, что это подстава. И потом снимать-то [из зала] нельзя», — добавил он.

Также Ефремов рассказал Дудю, что часто употребляет алкоголь и даже наркотики, в том числе кокаин, однако отверг подозрения в алкоголизме, назвав себя «жизнерадостным пьяницей». Что касается употребления спиртного перед спектаклем в Самаре, актер сообщил, что выпил кружку пива за несколько часов до выхода на сцену.

Напомним, Михаил Ефремов позволил себе нецензурные выражения во время общения со зрителями по ходу спектакля в самарском театре 7 марта 2018 года. После этого актриса Алла Коровкина написала в социальной сети, что актер вышел на сцену пьяным, путал текст, а на просьбу зрителей говорить громче «посылал» их матом, из-за чего многие из них покинули театр.

Позже жена Ефремова потребовала извинений от всех, кто «очернил популярного актера», чем возмутила блогосферу. За артиста также вступился его партнер по спектаклю Иван Стебунов , заявивший, что все прошло хорошо, а уходы посреди представления — совершенно нормальное явление.

Как сообщал «Ридус», в том же интервью Юрию Дудю Ефремов предложил отдать крымский мост Украине.

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* гиперссылка отсутствует из-за мата в видео.