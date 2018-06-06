«По видео видно, что это подстава»: Михаил Ефремов прокомментировал инцидент в Самаре

Известный блогер Юрий Дудь опубликовал на своем Youtube-канале интервью с Михаилом Ефремовым . Отвечая на вопросы, актер впервые объяснил свое поведение в Самаре во время спектакля «Не становись чужим». По словам зрителей, актер вышел на сцену с опозданием в полчаса и был нетрезв. Когда артиста попросили говорить громче, он якобы вышел из себя и обругал публику матом.

На вопрос «Что произошло в Самаре в начале весны этого года?», Михаил Ефремов ответил, что у него было плохое настроение из-за долгого ожидания перед спектаклем.

— А, вы имеете ввиду прекрасное выступление в пьесе Пинтера? Ну что произошло в Самаре? Там огромный зал оперы и балета, который не был совершенно устроителями гастролей подготовлен. Там не было микрофонов, там не было света… Поэтому мы сидели, полчаса ждали в гримах и костюмах, когда можно уже начинать. Потом мы начали. Где-то через минуту, как спектакль начался, то есть мы сказать еще ничего толком не успели, какой-то чувачок крикнул «Не слышно!». Всё видно на видео: я пару раз выругался (заменено. — Прим. ред.), настроение было очень плохое, потому что мы просидели полчаса в костюмах и гримах, еще выходишь и тут тебе еще. Причем на видео видно, что это подстава. Если только начался спектакль, ты вот тут снимаешь, а здесь тебе говорят «Не слышно!». Ну как ты, мол, будешь реагировать? Что ж вы раньше-то снимаете? Для чего? Потом, снимать-то нельзя. И надо сказать, что весь спектакль, это моя, наверное, вина, я периодически обращался к этому человеку. У меня там герой нелицеприятный, противный. Но это было смешно и многим, кто был на этом спектакле, понравилось, — рассказал Ефремов.

На вопрос, был ли он трезвым, когда выступал, артист ответил утвердительно. «Абсолютно?», — уточнил Дудь.

— Ну как абсолютно? Пенного попил я, часа за три до спектакля. Выпили кружечку, что ли, я там выпил. Но не более того, — с улыбкой ответил столичный артист.

Инцидент, о котором говорил артист, произошел 7 марта. На сцене Самарского театра оперы и балета в рамках гастролей театра «Современник» Михаил Ефремов представил публике спектакль «Не становись чужим». После в соцсетях стали появляться гневные отзывы самарцев, которые сообщали, что актер вышел на сцену с опозданием в полчаса и был нетрезв. Когда артиста, которого было не слышно, попросили говорить громче, он якобы вышел из себя и обругал публику матом. Причем, по свидетельству очевидцев, в зале находился министр культуры Самарской области Сергей Филиппов . Впоследствии он прокомментировал инцидент.

Сам Михаил Ефремов рассказал СМИ, что самарские жители просто неправильно поняли спектакль.

— Это Пинтер, черная английская комедия. Немножко не догнали, вот и всё. Точнее, даже одна женщина не поняла, которая это всё писала, — приводят слова актера федеральные издания.

Руководство «Современника» провело собственное разбирательство по этому поводу. По словам директора театра Игоря Попова, актеров было плохо слышно из-за акустики в театре.