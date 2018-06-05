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«Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница»: Михаил Ефремов прокомментировал инцидент на спектакле
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«Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница»: Михаил Ефремов прокомментировал инцидент на спектакле 

Teleprogramma.pro 22 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Как уже ранее сообщала Teleprogramma.pro, февральские гастроли театра «Современник» в Самаре закончились скандалом. Поведение Михаила Ефремова в спектакле «Не становись чужим» по пьесе «Возвращение домой» английского драматурга Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии многим показалось неадекватным. В соцсетях появились мнения, что артист вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и вел себя так странно.
До недавних пор Ефремов не комментировал инцидент, однако для YouTube-проекта «Вдудь» все-таки сделал исключение. «В Самаре огромный зал оперы и балета, который оказался совершенно не подготовлен, не было микрофонов, не было света. Где-то через минуту после начала спектакля зритель ляпнул, мол, не слышно. Настроение было очень плохое, мы долго сидели в гриме и в костюмах. Я ляпнул, а потом весь спектакль обращался к этому человеку. Причем на видео видно, что это абсолютный монтаж. Часа за три я действительно выпил пива, но не более», — признался Ефремов и добавил, что употребляет алкоголь, но без фанатизма.
Михаил Ефремов в спектакле «Не становись чужим»/Фото: globallook
"Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница. Жестко не бухаю, так как работы много. У меня не запои, я пью два дня и отравляюсь. На третий день я уже выпивать не могу. В этом смысле я не алкоголик, а жизнерадостный пьяница, такая формулировка мне больше нравится", — констатировал Михаил Олегович.
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