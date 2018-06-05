Театральный эксперимент на поэму Пушкина

Московский театр «Современник» радует публику новой премьерой. Зрителям представили «Сказку на ночь» по первой сказочной поэме Александра Пушкина «Руслан и Людмила», написанной им сразу после окончания Царскосельского лицея.

Этой поставкой дебютировал ведущий актер театра Шамиль Хаматов . В ней нет декораций, смены костюмов и не задействован мужской состав труппы.

Действие разворачивается на затемненной сцене, поскольку это сказка на сон грядущий.

Пролог «У Лукоморья» декламирует народный артист России Сергей Гармаш , и то за кадром. В этом качестве Сергей Леонидович оказался единственным мужчиной в постановке.

В роли злого волшебника Черномора Дарья Белоусова. На актрисе нет ни грима, ни парика, ни бороды. В спектакле это некогда заколдованный кем-то персонаж, обреченный делать зло. Но по замыслу режиссера три девушки в белом способны творить невероятные чудеса и возвращать «черным» карликам рост и богатырскую силу.

Шамиль Хаматов после премьеры объяснил «ВМ», что «главной темой его спектакля является святая троица»

— Отсюда в главных ролях — три девушки. Из «Руслана и Людмилы» я взял тему «трех дев». Россию в самые тяжелые времена спасала помощь Бога, а не сила, как многие из нас думают. В сказке Пушкина не богатырская сила возвращает Людмилу, а чудо любви и веры, — прокомментировал постановщик.

Характер Людмилы замечательно показала Полина Рашкина. У нее неделю назад умер отец — актер и режиссер. Юрий Леонидович несколько лет играл на сцене «Современника», а потом сотрудничал с театром в качестве режиссера. Всю боль утраты, чувство расставания с любимым человеком актриса вложила в свою роль.

В «Современнике» выросла новая смена актеров, перед которой открыта «зеленая улица» — главные роли и режиссерские эксперименты.