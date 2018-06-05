Серебренников получил за «Нуреева» «балетного Оскара» 

Торжественная церемония прошла в Большом театре. За Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом, награду получил хореограф спектакля Юрий Посохов.
Как напоминает телеканал «Дождь», 15 апреля режиссёр удостоился театральной премии «Золотая маска» за постановку оперы «Чаадский» в «Геликон-опере». Награду за него получал продюсер Павел Каплевич.
Серебренников проходит по делу «Седьмой студии». По версии следствия, он и другие фигуранты — экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин, директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум, а также бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — похитили 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа».