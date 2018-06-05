Маяковский, который поет свои стихи

6 июня в столичном Театре Луны состоится премьера мюзикла «Маяковский», посвященного 125-летнему юбилею поэта. Корреспондент «ВМ» побывал на предпремьерном показе спектакля.

У многих Владимир Маяковский ассоциируется с агитками и «Окнами РОСТа». Он действительно был поэтом революции, поддерживал ее, воспевал. Возможно поэтому представление начинается с барабанного боя и речевок, что сразу же выводит зрителя среднего возраста и старше на воспоминания о пионерском детстве. А затем наступило самое большое откровение — оказывается, Маяковского можно петь. И не только его замечательную лирику, но и революционные стихи.

— Маяковский — самобытная и колоритная фигура в поэзии двадцатого века, — рассказывает кандидат филологических наук Василий Попков . — Он ломал стереотипы, все устоявшееся, спорил с современниками, и в итоге стал классиком.

Актер Андрей Школдыченко сделал поэта больше лириком, чем революционером. Хотя дух времени постоянно чувствовался на сцене: поэтические дебаты с Северянином (актер Дмитрий Новицкий ) и Хлебниковым (Константин Барышников). А задокументированные современниками остроты поэта, которые авторы пьесы умело вставили в сюжет, веселили зрителей и удивляли.

— Среди грузинов я чувствую себя грузином, — говорит Маяковский. — Среди русских — русским!

— А среди дураков?

— А среди дураков я в первый раз…

Несомненно, великолепно смотрелась на сцене и Лилия Брик Ирина Медведева ), которая металась между своим мужем Осипом ( Евгений Аксенов ) и Маяковским. Очень красиво и проникновенно показана Эльза Триоле (Эльмира Диваева), которая поначалу в штыки воспринимала поэта и кричала, что они с другом не понимают его.

— Надо иметь хороших друзей, — парировал Маяковский и продекларировал ей свое известное стихотворение «Послушайте». И вот, уже Маяковский-поэт влюбляет в себя Эльзу. А затем она знакомит его со своей сестрой Лилией Брик, и начинается настоящая мелодрама. Отлично поставленная на сцене Театра Луны.