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В Москве выступит Монтсеррат Кабалье
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В Москве выступит Монтсеррат Кабалье 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Оперная певица Монтсеррат Кабалье в среду даст концерт в Государственном Кремлевском дворце в Москве в рамках мирового тура в год своего 85-летия. Об этом сообщили в пресс-службе ГКД.
Певица отметила, что на сцене прозвучит все то, что ей «очень дорого и близко». Вместе с Кабалье на сцену выйдут ее дочь, сопрано Монтсеррат Марти, тенор Джорди Галан, а также российские друзья певицы.
Мировая известность пришла к Кабалье в 1965 году, когда она заменила певицу Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа» на сцене нью-йоркского Карнеги-холл. Всего в репертуаре певицы свыше 125 оперных партий. Кабалье отмечена несколькими премиями Grammy, в том числе за лучшее вокальное соло (1969).
Первые гастроли оперной певицы в Москве состоялись в 1974 году с партией Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини. После этого она не раз приезжала в Россию. Кабалье роднит с Россией и то, что в Санкт-Петербурге у нее есть родственники по материнской линии, которые были вывезены в Советский Союз во время гражданской войны в Испании в 1930-е.
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