В Москве выступит Монтсеррат Кабалье

МОСКВА, 6 июня. / ТАСС /. Оперная певица Монтсеррат Кабалье в среду даст концерт в Государственном Кремлевском дворце в Москве в рамках мирового тура в год своего 85-летия. Об этом сообщили в пресс-службе ГКД.

Певица отметила, что на сцене прозвучит все то, что ей «очень дорого и близко». Вместе с Кабалье на сцену выйдут ее дочь, сопрано Монтсеррат Марти, тенор Джорди Галан, а также российские друзья певицы.

Мировая известность пришла к Кабалье в 1965 году, когда она заменила певицу Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа» на сцене нью-йоркского Карнеги-холл. Всего в репертуаре певицы свыше 125 оперных партий. Кабалье отмечена несколькими премиями Grammy, в том числе за лучшее вокальное соло (1969).