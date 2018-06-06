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Театральный парад в Воронеже пройдет по улице Кирова
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Театральный парад в Воронеже пройдет по улице Кирова 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Организаторы Платоновского фестиваля искусств сообщили о переносе театрального парада на новое место.
В этом году парад начнется в 14.00 и пройдет по улице Кирова — от ТЦ «Солнечный рай» до театра оперы и балета. Связано это с тем, что в Воронеже будет тренироваться сборная Марокко по футболу, и проспект Революции закроют для проведения массовых мероприятий, ведь футболисты будут жить в отеле Marriot.
Напомним, что театральный парад Платоновфеста в этом году изменит свой формат. Он будет посвящен Александру Сергеевичу Пушкину и представлять из себя творческую дуэль артистов. Все костюмы и декорации будут выполнены в единой стилистике и посвящены творчеству великого поэта. Завершит парад шоу возле театра оперы и балета.
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