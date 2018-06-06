Грымов — о повышении пенсионного возраста: Сочувствию вам и себе!

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. Топ-1: В РФС предложили дать россиянам дополнительные выходные Юрий Грымов: Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев выступил с инициативой дать россиянам дополнительный выходной в дни, когда играет российская сборная.

Это же не хохма из какого-то стенд-ап шоу! Это вполне серьезно! Потом выступят гимнастки, скажут: «Ну а как, когда мы на бревне зажигаем, тоже надо выходной делать!» А потом выступят кинематографисты и попросят объявить выходными дни, когда российское кино выдоит в прокат, это же редкость по нынешним временам! А потом они еще предложат добавить денег к пенсиям для тех, кто посмотрел это кино (не всегда хорошее). В общем, можно дойти до маразма. Я очень уважаю футбол, и то, что нынешний чемпионат проходит в России — это большое событие, это все понятно. Но какой выходной! Работать-то мы когда будем?

Топ-2: 82% россиян против повышения пенсионного возраста Юрий Грымов: 82% жителей России отрицательно относятся к идее властей повысить пенсионный возраст. Положительный ответ дали лишь 6% (хочу добавить — ненормальных). Безразлично относятся в этому вопросу 9% респондентов. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение»

Может быть, повышение пенсионного возраста — это не так уж плохо. Но вот я все время хочу спросить у нашего любимого правительства: а как вы собираетесь всех обеспечивать работой? Я знаю большое количество людей, которые уже после сорока не могут найти работу! При этом трудоспособны и некоторые даже с большой трудовой биографией! Значит, что получается? Просто сдвигаем пенсионный возраст, чтобы не платить пенсии? Куда сдвигать — то? Я в шоке! Сочувствую вам и себе.

Топ-3: Клинтон заявил, что разозлился из-за вмешательства в выборы в США Юрий Грымов: Билл Клинтон заявил, что разозлился из-за «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году. Об этом бывший президент США рассказал, отвечая на вопрос журналистов о том, что приводит его в ярость.

У них там, в Америке, вообще крышу сорвало! Билл Клинтон разозлился! А как мы разозлились, когда он с Моникой Левински зажигал! Как мы переживали! Будет продолжение этой «Санта-Барбары» с президентом, или не будет! Ой, смешная страна! Причем, мы тоже принимаем участие в этом смехе. И от этого иногда бывает грустно.

Топ-4: Театр «Модерн» поставил пьесу Горького в современной трактовке Юрий Грымов: Еще одна новость. Она касается непосредственно меня и театра, которым я руковожу. «Модерн» сейчас дает премьеру спектакля «На дне» по Горькому. Приходите, в героях вы узнаете своих знакомых, поскольку это произведение очень актуально и в наши дни. Ну и еще одна ремарка, чтобы вас заинтриговать еще больше. Если у Горького, как вы помните, действие происходит в ночлежке, то у меня — на Рублевке. Приходите, вы будете удивлены и полюбите Горького, а если не полюбите — я верну деньги! О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.