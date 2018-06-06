В Астрахани открывается международный хореографический форум «День балета на Каспии»

АСТРАХАНЬ, 6 июня. / ТАСС /. Международный хореографический форум «День балета на Каспии», посвященный 200-летию со дня рождения известного хореографа Мариуса Петипа (1818-1910), открывается в среду в Астрахани в театре оперы и балета. В рамках мероприятия пройдут концерты, круглые столы, выставки, творческие лаборатории, участниками которых за четыре дня станут более 5 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе астраханского театра.

"Первый международный хореографический форум соберет в стенах Астраханского театра оперы и балета известных хореографов, педагогов и артистов балета из разных стран, в том числе из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, США и Великобритании. Планируется, что участниками форума за все четыре дня станут более 5 тыс. человек", — сказали в пресс-службе, заметив, что мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ

Гостям представят концерт «Петипа-гала» с участием артистов из разных городов, авторская постановка художественного руководителя балета астраханского театра Константина Уральского Андрей Рублев ". Отдельный вечер посвятят балету, в котором задействуют воспитанников хореографических колледжей разных городов. Кроме того, в рамках форума пройдут круглые столы, творческие лаборатории, где специалисты обсудят развитие мировых школ балета, балетное искусство в Прикаспийских странах, технику классического танца и новые веяния в балете.

"Рассчитываем, что данный форум станет традиционным для региона и положит начало созданию объединяющего международного культурного центра", — отметили в региональном министерстве культуры и туризма.