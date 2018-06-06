Мединский наградил деятелей культуры в Большом театре 

«На вас возложена ответственная миссия, и я искренне благодарен за тот вклад, который вы вносите в развитие культуры в нашей стране», — цитирует «Культуромания» министра. Артисту Малого театра Вячеславу Езепову вручили Орден Александра Невского, артистке Светлана Фомичева — орден Дружбы. Генерального директора Государственного центрального музея современной истории России Ирину Великанову отметили благодарностью президента. Балерина Большого театра Екатерина Крысанова, артист Сергей Маховиков, концертмейстер оркестра ГАБТ Владимир Скляревский, композитор Арташес Хоралов и вокалистка Большого театра Светлана Шилова получили звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Званием «Заслуженного художника Российской Федерации» наградили заведующую художественно-костюмерной частью Большого театра России Елену Зайцеву. Нагрудный знак «За вклад в российскую культуру» вручили режиссеру Сергею Урсуляку и художественному руководителю Ульяновского государственного духового оркестра «Держава» Валерию Уткину.