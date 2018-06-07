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Около 5000 артистов выступят в Ростове-на-Дону в дни ЧМ-2018
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Около 5000 артистов выступят в Ростове-на-Дону в дни ЧМ-2018 

АиФ Ростов 9 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Около 5000 артистов выступят в Ростове-на-Дону в дни чемпионата мира по футболу 2018 года.
Согласно информации из официальных источников, в донскую столицу съедутся 150 творческих коллективов.
Концертная программа подготовлена для болельщиков в фан-зоне на Театральной площади. Перед ними выступят не менее 14 звезд поп-музыки и рока.
Кроме того, выступления творческих коллективов пройдут в Левобережном парке, парке имени Горького, на ростовской набережной и возле Музыкального театра, где жителей донской столицы и гостей города ждут также выставки, мастер-классы и фотозоны.
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