Памятка для гостей ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. Инфографика

Ростов-на-Дону с нетерпением ждет начала чемпионата мира по футболу. Мунидиаль-2018 — знаковое событие мирового масштаба не только для России, но и для донской столицы.

В июне и июле в Ростове ожидается небывалый наплыв туристов. Власти Ростовской области готовятся к приезду 300 тысяч человек, в том числе и иностранных туристов. И это только те, кто проходят по различным системам бронирования. Кроме того, стать зрителями и участниками уникального события захотят жители донского края и других регионов.

Уже забронировано порядка 30 тысяч мест размещения для клиентских групп FIFA (судьи, партнеры, оргкомитет, представители СМИ). Одних только артистов в дни ЧМ в южной столице выступит 5000 человек.

Чтобы каждый смог получить минимальное представление о городе, о том, как добраться до него из аэропорта «Платов», как попасть на стадион «Ростов-Арена», где получить паспорт болельщика, по каким адресам располагаются фанзона фестиваля и перехватывающие парковки, а также владеть другой полезной информацией, «АиФ-Ростов» подготовил путеводитель по донской столице в виде инфографики.

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