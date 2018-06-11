Ростов-на-Дону вошел в тройку худших городов ЧМ-2018

Ростова-на-Дону занял девятое место из одиннадцати городов организатор Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Соответствующий рейтинг по принципу «От лучших до худших» составило британское издание The Independent. В числе лучших стал Санкт-Петербург. «Самый красивый город России» стал «домом для самого северного стадиона ЧМ-2018 и самого впечатляющего», отмечает британское издание. На втором месте оказалась Москва, на третьем Сочи, четвертое и пятое место заняли Нижний Новгород и Калининград соответственно. Шестую строчку рейтинга занял Екатеринбург, седьмое — Волгоград, восьмое — Казань, девятое — Ростов-на-Дону, десятое место занял Самара и последнее, одиннадцатое Саранск.