Если хочешь чуда

Известный романтический сюжет, воплощённый в произведении писателя Александра Грина , предстанет в современной интерпретации.

Ассоль и Грей словно перенеслись на столетие вперёд, оказавшись в XXI веке в городе у моря. Образ города для режиссёра спектакля Лидии Василенко стал ведущим. В сценографии — явная схожесть с Владивостоком. Не случайно премьера спектакля назначена на 30 июня, в канун дня рождения приморской столицы. В этот же день пройдёт фестиваль для выпускников школ Приморья «Крылья Востока». Его участники станут первыми зрителями «Алых парусов».

Кафе на Набережной

Прежде всего, спектакль — посвящение городу у моря — с его узкими улочками, уютными кафешками, живописными бухтами и сопками. По бескрайнему полю навстречу светлому пророчеству бежит юная Ассоль. В её руках развевается алый шёлк. Девушка останавливается на высоком утёсе, всматриваясь вдаль. Внизу плещутся волны. Видеоролик к спектаклю «Алые паруса» готов, репетиции в разгаре.

— Периодически заглядывая в зал, замечаю, какая прекрасная обстановка царит на репетициях, — рассказал журналистам на пресс-конференции директор театра Игорь Селезнёв . — Мне приятно работать с крепкой творческой командой, в коллективе профессионалов.

— Предыстория постановки долгая, это мечта многих лет, — продолжает Лидия Василенко. — Замечала, что в описании у Грина его фантастических городов легко угадывается Владивосток. В репертуаре наших театров как раз не хватало «Алых парусов». Это очень знаково, символично для города.

Режиссёр добавила, что классический сюжет в постановке переиначен. Действие начинается с того, как в одном из кафе на Владивостокской набережной собирается молодёжь и начинает разговаривать на тему «Алых парусов». В итоге разворачивается история современной девушки, которая встречает своего принца по имени Грей.

В актёрском составе спектакля главного героя сыграл студент Игорь Сушко. Роль Ассоль исполнили две актрисы — Валерия Самарина и Олеся Белоконь.

— Мечты сбываются, потому что мысли материальны, — говорит Валерия Самарина. — Общество находится в рамках и стереотипах, и люди, за них выходящие, становятся изгоями. Даже в современном мире есть девушки, которые мечтают об алых парусах, но они боятся стать отвергнутыми.

Сценограф Александр Арсененко решил не раскрывать профессиональных секретов. Отметил, что оформление к спектаклю очень близко к Владивостоку и узнаваемо.

— Ожидается прекрасный спектакль, — резюмировал художник. — Смотрю, как горят глаза у актёров, как они рады погрузиться в материал. Работаю с большим удовольствием. Зритель увидит на сцене знакомые места Владивостока.

Создатели спектакля добавили: специально для постановки куплено 100 метров алого шёлка.

Лирик по натуре

Художественный руководитель театра Юрий Гончаров напомнил строки из лирической советской бардовской песни «Над океаном алые взметнутся паруса». История, придуманная Грином, соединяет поколения. С этой премьерой театр начинает работать над формой семейного спектакля.

— Когда папа, мама и ребёнок приходят вместе в театр, — уточнила Лидия Василенко. — Потом вместе обсуждают спектакль. Это скрепляет семью, приучает к искусству.

Большая нагрузка в феерии «Алые паруса» отводится пластике. Хореограф спектакля Татьяна Домовидова призналась, что для неё участие в постановке — интереснейший эксперимент, где актёры вольны чувствовать и творить.

— Они щедрые на поиск чего-то нового, — делится хореограф. — У артистов меньше шаблонов в танцевальном плане. Это не просто постановка номера, это их ощущения, которые они расцвечивают своим жизненным опытом.

Авторское определение жанра — феерия — перенесён в спектакль, в котором говорят, поют, танцуют, играют на инструментах. Труба, тромбон и хор звучат в самые драматические моменты.

— Взялся, потому что нравится роман Грина, я лирик по натуре, — делится композитор Владимир Синенко, сочинивший музыку к спектаклю. — Через всю постановку проходит главная инструментальная тема «Мечта Ассоль». Звучит несколько песен — главной героини, колыбельная отца. Актёры исполнят песни без фонограммы.

Как сообщил руководитель краевого Центра содействия развитию молодёжи Сергей Матлин, около трёхсот лучших выпускников края придёт 30 июня на премьеру спектакля. Это событие станет частью большого студенческого фестиваля «Крылья Востока». История Грина отлично вписывается в контекст общего праздника. С его главной мыслью — если хочешь чуда, сделай его сам.

Фото Татьяны МЕЕЛЬ

КСТАТИ

Премьера спектакля — 30 июня в 15.30 и 19.00, 1 и 7 июля в 19.00 в Приморском краевом драматическом театре молодёжи: Владивосток, ул. Светланская, 15А.

«Для спектакля купили 100 метров алого шёлка».