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Масштабный новосибирский фестиваль вошёл в пятёрку лучших в России
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Масштабный новосибирский фестиваль вошёл в пятёрку лучших в России 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных у туристов культурных событий и фестивалей в России в начале лета. В топ-5 попал новосибирский «Сибирский огонь»
«Платоновский фестиваль искусств в Воронеже, музыкальный фестиваль П. И. Чайковского в Клину (Московская область), фестиваль городской культуры «Арт-Овраг» в Выксе (Нижегородская область), военно-исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада» в Кириллове (Вологодская область),
военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» в Новосибирской области,
фестиваль уличных театров в Архангельске, театральный фестиваль «Толстой Weekend» в Ясной Поляне (Тульская область), фестиваль народного творчества «Золотая ладья» в Касимове (Рязанская область), фестиваль «Самотлорские ночи» в Нижневартовске (ХМАО) и «ХудожникФест» в Ельце (Липецкая область) вошли в первую десятку лучших культурных фестивалей июня», — сообщает «ТурСтат».
Рейтинг культурных фестивалей начала лета составлен по результатам анализа уникальности и посещаемости июньских событий, поясняют аналитики.
Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» пройдет 11 июня в д. Большой Оёш Колыванского района Новосибирской области в седьмой раз. В программе фестиваля «Сибирский огонь 2018» — показательные выступления и рыцарские турниры средневековья, конкурс народных ансамблей и исторический турнир. В прошлом году фестиваль «Сибирский огонь» посетили более 6 тысяч человек, передаёт «ТурСтат».
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