Кто родился 6 июня

Адальби Люлевич Шхагошев (51 год), член Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Работал в органах внутренних дел Кабардино-Балкарии. В 1992 году при задержании преступника получил серьезные ранения, лишился кистей обеих рук, накрыв собой гранату. Неоднократно избирался депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Создал и возглавил в Нальчике городской благотворительный фонд «Солидарность», а также ассоциацию промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарии «Солидарность». Избирался депутатом Госдумы V и VI созывов, входил в думские комитеты по труду и социальной политике, а также по международным делам.

Людмила Заумовна Талабаева , член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Работала на предприятиях ТОО «Берег», ОАО «Владморрыбпорт», ОАО ХК «Дальморепродукт». С октября 2016 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Приморского края.

А ещё в этот день родились:

Фор Гнасингбе (52 года), президент Того. Являлся депутатом Национальной ассамблеи (парламент) страны. Занимал пост министра инфраструктуры, шахт, почты и телекоммуникаций. В феврале 2005 года, после смерти своего отца президента Гнассингбе Эйадемы, был избран новым главой Того. Впоследствии трижды переизбирался президентом страны.

Павел Леонидович Коган (66 лет), российский скрипач и дирижёр. Народный артист России. Много и успешно выступает с российскими и мировыми музыкальными коллективами.

Около 30 лет руководит Московским государственным академическим симфоническим оркестром. Под управлением Когана он стал одним из самых известных российских симфонических коллективов.

В 2011 имя музыканта вошло в список 10 величайших дирижеров XX века, который был составлен британским телеканалом Classical TV.

Владимир Николаевич Шадрин (70 лет), советский хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР. Выступал за хоккейные клубы «Спартак» (Москва) и «Одзи Сейси» (Япония). В чемпионатах СССР сыграл 445 матчей, забив 213 голов. Играл за сборную Советского Союза.

Владимир Шадрин — олимпийский чемпион (1972, 1976), пятикратный чемпион мира (1970-1975), четырехкратный чемпион Европы

(1970-1975), чемпион СССР (1967, 1969, 1976), обладатель Кубка СССР (1970, 1971).

После окончания спортивной карьеры был старшим тренером ХК «Спартак» и юношеской сборной России, генеральным директором московского дворца спорта «Сокольники», вице-президентом ХК «Спартак».

Большая часть творческой жизни актрисы связана с Московским театром Сатиры. Среди множества сыгранных на его сцене ролей нельзя не отметить: Лукерью Похлёбкину в «Свадьбе с приданым», Манефу в «На всякого мудреца довольно простоты», Марселину в «Безумном дне или женитьбе Фигаро», Мамашу Кураж в «Мамаше Кураж и её дети» и другие яркие образы, созданные Пельтцер. С 1977 года она была актрисой «Ленкома».

В кино Татьяна Пельтцер дебютировала в 1943 году. В её фильмографии около 100 картин. Среди множества ролей актрисы почти не было главных, но и маленькие, эпизодические роли невозможно забыть.

Арам Ильич Хачатурян (1903-1978), композитор и дирижёр. Он — автор 3 балетов («Спартак», «Гаянэ» и «Счастье»), 3 симфоний, 6 концертов, огромного количества произведений вокальной, хоровой и инструментальной музыки. Большое место в творчестве композитора занимала музыка к кинофильмам и театральным постановкам.

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837), великий русский поэт и прозаик. Его по праву считают создателем современного литературного русского языка. Он написал множество прекрасных лирических стихотворений, повестей, романов и рассказов.

Как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения , Александр Пушкин занимает первое место в рейтинге любимых писателей-классиков у россиян.

С 1997 года в России ежегодно 6 июня проводится Пушкинский день, учрежденный указом Президента РФ.