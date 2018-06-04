В Пушкинский день в Краснодаре под открытым небом покажут спектакль «Станционный смотритель»

Краснодар. 4 июня — Новая Кубань. Краевая столица 6 июня присоединится к всероссийскому Пушкинскому дню. В этот день 219 лет назад родился великий русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин (1779-1837 гг.).

В Краснодаре центральным событием станет постановка «Стационного смотрителя».

— Заслуженный артист Кубани Виктор Плужников подготовил вместе с ведущими актерами Молодёжного театра ТО «Премьера» литературно-драматический спектакль по повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель». Увидеть режиссерскую версию известного произведения можно будет только один день — 6 июня в 18.00 на Пушкинской площади, — сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Организаторами мероприятия выступают Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина и Минкультуры края.

Повесть «Станционный смотритель» из цикла «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» была опубликована в 1831 году. Произведение было экранизировано пять раз.