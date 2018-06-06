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На постановку новых спектаклей театры Оренбуржья получат около 15 млн рублей
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На постановку новых спектаклей театры Оренбуржья получат около 15 млн рублей 

ProOren 23 минуты назад
Фото: ProOren
В рамках проекта «Культура малой родины» театры Оренбургской области из федерального и регионального бюджетов получат в общей сложности около 15 млн рублей. Об этом на очередном пленарном заседании сообщил лидер единороссов Оренбуржья и вице-спикер областного парламента Олег Димов.
Это коснется четырех культурных учреждений области: орского, бугурусланского и двух кукольных оренбургских театров. На постановку новых спектаклей в рамках программы выделят 3,7 млн рублей. Тогда как бугурусланский и орский драматические театры на создание новых спектаклей получат 11 млн рублей.
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