На постановку новых спектаклей театры Оренбуржья получат около 15 млн рублей

В рамках проекта «Культура малой родины» театры Оренбургской области из федерального и регионального бюджетов получат в общей сложности около 15 млн рублей. Об этом на очередном пленарном заседании сообщил лидер единороссов Оренбуржья и вице-спикер областного парламента Олег Димов.

Это коснется четырех культурных учреждений области: орского, бугурусланского и двух кукольных оренбургских театров. На постановку новых спектаклей в рамках программы выделят 3,7 млн рублей. Тогда как бугурусланский и орский драматические театры на создание новых спектаклей получат 11 млн рублей.