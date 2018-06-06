Московскую учительницу уволили за поход с классом в театр «Модерн»

Педагога одной из московских школ уволили за поход с учениками на постановку по роману «О дивный новый мир» в театр «Модерн». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил его художественный руководитель Юрий Грымов

«Учительница привела класс на спектакль к нам, в театр «Модерн», по произведению Хаксли «О дивный новый мир». Она привела класс, учащиеся посмотрели, и потом, наверное, кто-то спросил в школе, или родители спросили, как вам спектакль, и они сказали, что там идёт разговор про свободную любовь», — рассказал режиссер.

По информации Грымова, увольнение произошло после жалоб «недальновидных родителей, не разобравшихся в сути дела».

«У меня (в театре — прим. „Ридуса“ ) не может быть чего-то того, что заходит за грань. Причём, у нас написано 16+, и мы говорим об этом, исходя из того, что мы осуждаем», — добавил худрук.

В театре намерены уточнить личность уволенного преподавателя и пригласить принявшего решение директора посмотреть спектакль в компании представителей министерства образования и науки

«О дивный новый мир» — роман-антиутопия английского писателя Олдоса Хаксли, написанный в 1931 году. Впервые был издан в СССР в 1935.