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РАМТ представит премьеру спектакля «Самая легкая лодка в мире»
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РАМТ представит премьеру спектакля «Самая легкая лодка в мире» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Премьера спектакля по повести одного из самых известных и любимых детских писателей Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире» пройдет в среду в Российском Молодежном театре (РАМТ), сообщили в пресс-службе театра.
Либретто к спектаклю написал Юлий Ким, автор музыки — Сергей Никитин. Создатели постановки: режиссер Алексей Золотовицкий, художник Софья Егорова, музыкальный руководитель Павел Акимкин. Премьерные показы пройдут 6 и 25 июня. Об этой повести Коваля писали, что это «вещь необычного жанра, в ней есть мечта, в ней есть сказка», если кто-то мечтал отправится путешествовать, то для него как раз и нужна «самая легкая лодка в мире».
"Мы хотим, чтобы это была по-хорошему домашняя, светлая история. Ее сочинили барды: Юрий Коваль, Юлий Ким и Сергей Никитин, поэтому у нас в спектакле все играют на гитарах и поют", — сказал накануне премьеры Золотовицкий.
По словам режиссера, для него «Самая легкая лодка в мире» — гимн жизнелюбию.
"Любовь к жизни, к мелочам, из которых она состоит — еда, земля, деревья и растения — в конце концов через принятие и обретение гармонии становится любовью к людям. Такого жизнелюбия сейчас очень мало, а у Коваля оно есть", — подчеркнул Золотовицкий.
В спектакле заняты Александр Девятьяров, Денис Баландин, Владислав Погиба, Александра Аронс, Ольга Лысак и Сергей Чудаков.
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