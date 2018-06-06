РАМТ представит премьеру спектакля «Самая легкая лодка в мире»

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости . Премьера спектакля по повести одного из самых известных и любимых детских писателей Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире» пройдет в среду в Российском Молодежном театре (РАМТ), сообщили в пресс-службе театра.

"Мы хотим, чтобы это была по-хорошему домашняя, светлая история. Ее сочинили барды: Юрий Коваль, Юлий Ким и Сергей Никитин, поэтому у нас в спектакле все играют на гитарах и поют", — сказал накануне премьеры Золотовицкий.

По словам режиссера, для него «Самая легкая лодка в мире» — гимн жизнелюбию.

"Любовь к жизни, к мелочам, из которых она состоит — еда, земля, деревья и растения — в конце концов через принятие и обретение гармонии становится любовью к людям. Такого жизнелюбия сейчас очень мало, а у Коваля оно есть", — подчеркнул Золотовицкий.