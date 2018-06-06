В Большом театре прошла премьера балета с костюмами от Chloé 

Мода и искусство часто идут рука об руку: неудивительно, что костюмы для артистов театра и балета нередко создают известные дизайнеры — среди них были Коко Шанель, Ив Сен-Лоран, Джанни Версаче, Александр Маккуин, Рикардо Тиши и другие именитые кутюрье. Одним из таких ярких примеров сотрудничества стала балетная постановка «И когда прошёл день» Дэвида Доусона с участием примы-балерины Балета Сан-Франциско Марии Кочетковой и датским танцовщиком Себастьяном Клоборгом, представленная на Исторической сцене Большого Театра в рамках международного балетного фестиваля Бенуа де ла Данс. Купальник и трико из креп-сатина в бежево-телесной гамме для дуэта были придуманы модным Домом Chloé специально для этой постановки — большая мода на сцене Большого.