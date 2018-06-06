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Ко дню рождения ПОЭТА!
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Ко дню рождения ПОЭТА! 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
6 июня, в день рождения А. С. Пушкина, вспоминаем круг его произведений, балеты и оперы. Итак, в путь!
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