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Нижегородцев приглашают на фестиваль сказок в Большое Болдино
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Нижегородцев приглашают на фестиваль сказок в Большое Болдино 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
В Большом Болдине 10 и 11 июня пройдет фестиваль сказок Пушкина. Подобное мероприятие в Нижегородской области состоится впервые. Об этом сообщает департамент туризма и НХП регионального правительства.
Гости фестиваля увидят спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». В конкурсной программе примут участие детские театральные коллективы школ, учреждений культуры и дополнительного образования.
Участников и гостей фестиваля ждут сюрпризы: открытые просмотры спектаклей по сказкам Пушкина, экскурсии, интерактивные программы, квесты и мастер-классы.
В картинной галерее Большого Болдина будет представлена экспозиция работ юных художников из Нижнего Новгорода и Мурманска на темы «Пушкиниана молодых» и «Мурманская Пушкиниана». Ценителей аристократических увлечений ждет бал, а главным событием фестиваля станет костюмированный парад-шествие героев сказок великого русского писателя.
Напомним, администрация Нижнего Новгорода представила проект программы празднования Дня города и Дня России 12 июня.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
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