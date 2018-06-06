III международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» откроется 24 июля

Выступят прославленные танцовщики с мировыми именами и молодые талантливые исполнители.

Фестиваль откроют показы балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса в хореографии Александра Горского по мотивам спектакля Мариуса Петипа (24 и 25 июля). Классическая постановка соберет на Приморской сцене мощный исполнительский состав. 24 июля в главных партиях: премьер балетной труппы Мариинского театра, виртуозно исполняющий партию Базиля, — Кимин Ким, солистка Рената Шакирова (Китри), прима-балерина Екатерина Кондаурова (Уличная танцовщица), солист Константин Зверев (Эспада). На следующий день в составе исполнителей: премьер Тимур Аскеров (Базиль), солисты Надежда Батоева (Китри), Кристина Шапран (Уличная танцовщица), Роман Беляков (Эспада). Спектакль приурочен к празднованию 200-летия Мариуса Петипа.

26 и 27 июля состоится владивостокская премьера балета «Времена года» на музыку Макса Рихтера (по мотивам Антонио Вивальди ) в постановке Ильи Живого. Эскиз к двухактному балету «Времена года» — одноактный балет SeasonS — был с успехом представлен в рамках I международного дальневосточного фестиваля «Мариинский» в 2016 году. Спустя два года зрители смогут увидеть полноценную работу молодого хореографа. «Смена времен года — не просто смена погоды за окном, это метафора всего происходящего на земле», — так характеризует балет Илья Живой. В главных партиях: прима-балерина Екатерина Кондаурова и солист Роман Беляков (26 июля), солисты Кристина Шапран и Константин Зверев (27 июля).

28-го (19:00) и дважды 29 июля (в 14:00 и в 19:00) на Приморской сцене Мариинского театра состоится премьера балета Сергея Прокофьева «Золушка» в постановке одного из самых востребованных современных хореографов Алексея Ратманского . Первый большой балет Алексея Ратманского, сочиненный специально для Мариинского театра в 2001 году, уже много лет пользуется неизменным вниманием петербургских зрителей, привлекая ироничной и яркой интерпретацией масштабной партитуры Сергея Прокофьева. В главных партиях выступят премьер, всемирно известный Кимин Ким (Принц), солистка Рената Шакирова (Золушка) и прима-балерина Екатерина Кондаурова (Мачеха) — 28 июля, солисты Константин Зверев (Принц), Кристина Шапран (Золушка) и Татьяна Ткаченко (Мачеха) — 29 июля (14:00), солистка Надежда Батоева (Золушка), премьер Владимир Шкляров (Принц), прима-балерина Екатерина Кондаурова (Мачеха) — 29 июля (19:00). Спектакли пройдут в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра.

Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», Владивосток — ежегодное событие, которое охватывает крупные центры Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году фестиваль пройдет с 24 июля по 8 августа, передает пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.