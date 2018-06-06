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«Мастера». Илзе Лиепа: балет — это магия
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«Мастера». Илзе Лиепа: балет — это магия 

РИА Новости 2 часа назад
«Мастера». Илзе Лиепа\: балет — это магияГость программы «Мастера»: Народная артистка России, основатель Благотворительного фонда, известная балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа.
Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.
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