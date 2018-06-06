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Власти Москвы усомнились в увольнении педагога за поход детей на спектакль
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Власти Москвы усомнились в увольнении педагога за поход детей на спектакль 

Говорит Москва 52 минуты назад
Фото: MosDay.ru
«Трудно предположить, что в современной московской школе возможно увольнение педагога за его культурные предпочтения», — сказал агентству «Москва» замруководителя ведомства Игорь Павлов.
Ранее худрук театра «Модерн» Юрий Грымов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что преподавательницу одной из столичных школ уволили после того, как она повела класс на спектакль «О дивный новый мир» по роману Хаксли. По его предположению, руководству школы пожаловался кто-то из родителей. Режиссёр пообещал разобраться в ситуации.
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