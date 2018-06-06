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Имперский русский балет приедет в Палкино
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Имперский русский балет приедет в Палкино 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Артисты Имперского русского балета с постановками «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица выступят 7 июня, в Палкинском районном центре досуга выступят. Начало в 19.00.
Как заметили в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие благотворительное — все вырученные от продажи билетов средства пойдут на оснащение зеркалами и хореографическими станками танцевального зала в районном центре досуга, где дети занимаются танцами.
Гастроли Имперского балета пройдут в рамках проекта „Команда 2018“ по договоренности врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителем коллектива, заслуженным деятелем искусств РФ Гедиминасом Тарандой.
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