Имперский русский балет приедет в Палкино

Артисты Имперского русского балета с постановками «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица выступят 7 июня, в Палкинском районном центре досуга выступят. Начало в 19.00.

Как заметили в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие благотворительное — все вырученные от продажи билетов средства пойдут на оснащение зеркалами и хореографическими станками танцевального зала в районном центре досуга, где дети занимаются танцами.