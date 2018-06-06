Премьеры и не только. Театральная афиша на июнь 2018 в Самаре 

Премьера в театре «Самарская площадь». Одной из самых необычных постановок стали противоречивые рассказы-монологи по пьесе Ивана Вырыпаева «Иллюзии» в театре «Самарская площадь». Пьеса была написана в 2011 году по заказу театра немецкого города Хемниц (Германия). Фото: театр «Самарская площадь» «Иллюзии» — история двух пожилых супружеских пар, проживших вместе более 50 лет. Они прожили счастливую жизнь. Но пришло время умирать. И теперь на смертном одре покажется ли вся прошедшая жизнь идеальной? Действительно ли любовь и верность — единственная реальность? Или есть другая? И тогда точно одна из них окажется иллюзией. В первом монологе зритель слышит речь умирающего старика, который трогательно благодарит жену за счастливо прожитые в браке пятьдесят два года. Но уже в следующем монологе эта самая жена перед смертью признается другу мужа, что всю жизнь любила его одного. У того воспоминания юности бередят душу, и он сообщает своей жене, что вся их совместная жизнь была ошибкой, ведь на самом деле он любил другую. И неожиданно получает ответный удар. Оскорбленная жена заявляет, что и она любила другого и даже была любовницей его друга. Того самого, что умер в самом начале. Получается, что тот, первый, врал своей жене даже на смертном одре? Вот такой вот странный жизненный круговорот. Актеры рассказывают о жизни своих героев, вживаясь в нее и в то же время отстраняясь, чтобы понять, где правда, а где иллюзии. Это и трогательно, и смешно и грустно. Ведь какими бы ни были иллюзии, они всегда когда-то заканчиваются. Как и сама жизнь с ее правдой и ложью. Постановщик — художественный руководитель театра Евгений Дробышев. Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231 7, 22 июня 18:30. Еще одна премьера — «Роковая ошибка» по пьесе Михаила Рощина пройдет в старейшем драматическом театре России — Самарском академическом театре драмы. Фото: Самарский академический театр драмы Произведения Михаила Рощина были особенно популярны в 70 — 80-е годы. «Роковая ошибка» — спектакль о первой любви и первом, самом сильном разочаровании, о юности и поиске самого себя в этом мире. Девочку Н адю когда-то взяла из детского дома и удочерила Клавдия, но не смогла дать ей настоящей материнской любви, поэтому Надя выросла резкой и жесткой. Мы застаем главную героиню в нелегкий момент ее жизни: ей предстоит сделать, возможно, самый сложный выбор — остаться с приемной матерью или уехать к внезапно объявившейся родной. А тут еще первая и очень непростая любовь: девушка влюбляется в женатого мужчину, ветерана афганской войны и вызывается присматривать за его сыном, пытаясь добиться взаимности. Здесь есть все — любовь и интриги, боль и обиды, надежды и разочарования. Постановка — Михаил Лебедев (Санкт-Петербург). Самарский академический театр драмы им. М. Горького, пл. Чапаева,1, 29, 30 июня 18.00. Премьера в театре «Камерная сцена» — захватывающие мелодии 60-70— х годов по пьесе Валерия Золотовицкого в спектакле «А у нас во дворе…» Фото: театр «Камерная сцена» Еще одна премьера в театр альной афише на июнь 2018 — спектакль-концерт, поставленный по пьесе Валерия Золотовицкого. На окраине провинциального города в деревянном доме, предназначенном под снос, живут на чемоданах герои в ожидании скорого переезда в новые квартиры. Все свое свободное время они проводят во дворе. Здесь они влюбляются и признаются в любви, ругаются и мирятся, ищут смысл жизни и дают советы И все это происходит под знакомые всем мелодии. Зрителей ждут незабываемые шлягеры 60 — 70-х годов. Театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27 15 июня — 18.30; 16, 17 июня — 18.00 Премьера романтической комедии Иржи Губача «Корсиканка» на сцене Самарского академического театра драмы Фото: Самарский академический театр драмы Иржи Губач — чешский драматург и сценарист, по профессии инженер, начал писать после тяжелой болезни. Самое известное его произведение для театра — «Адьютантша его императорского величества» ("Корсиканка"). Действие «Корсиканки» происходит в 1819 году на острове Святой Елены. Французский император Наполеон Бонапарт, добровольно сдавшись англичанам, оказывается пленником, вынужденным жить в тяжелых и унизительных условиях под охраной, в изгнании и одиночестве влача жалкое существование, почти забыв, что некогда был великим полководцем. Неожиданно на острове появляется Жозефина Понтиу — кухарка и простолюдинка, преодолевшая более двух тысяч миль по штормящему морю, чтобы привезти поклон от жителей Парижа. Император польщен. Но что на самом деле на уме у этой незваной гостьи? Режиссер Валерий Гришко Сценография Кирилл Данилов (Москва) Самарский академический театр драмы им. М. Горького, пл. Чапаева,1, 8 июня 2018 18:00 Фото: Самарский академический театро драмы им. М. Горького Последний спектакль Вячеслава Гвоздкова, премьера которого прошла в марте этого года, — «Старый дом» по пьесе Алексея Казанцева на сцене Самарского академического театра драмы Этот спектакль Вячеслав Гвоздков репетировал в последние дни и месяцы перед смертью. Готовил «Старый дом» к выпуску уже главный режиссер театра драмы Валерий Гришко. В коммунальной квартире живут мальчик и девочка, десятиклассники, которые влюблены друг в друга. Своеобразным зловещим фоном для истории первой полудетской любви становятся постоянные внутри— и межсемейные ссоры, а также назойливое вмешательство обделенного жизнью соседа. Тяга к разрушению и эгоизм неудачника жестоко сметает на своем пути все, в том числе, и наивную детскую любовь. Второй акт представляет встречу уже взрослых Ромео и Джульетты через много-много лет… «Старый дом» — символ неугасаемого стремления к счастью, «дому», где всегда можно мечтать о несбыточном и где это «несбыточное» иногда сбывается. Постановка — Заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Гвоздков Режиссер — Валерий Гришко Композитор — Василий Тонковидов Самарский академический театр драмы им. М. Горького 10 июня 2018 18:00 Спектакли, которые стоит посмотреть. Самый рейтинговый спектакль в театре «Самарская площадь» на сегодняшний день — «Роддом» по пьесе Алексея Слаповского, премьера которого состоялась в 2006 году. Фото: Самарский академический театр драмы им. М. Горького Спектакль является победителем Театральной премии зрительских симпатий «Браво» в номинации «Любимый спектакль». На Всероссийском фестивале «Русская комедия» в 2010 году спектакль получил три главных приза — «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль». Обаяние и новизна пьесы в том, что, кроме молодых мам и пап, в ней живут и действуют еще нерожденные дети, которые уже отстаивают свои права на будущую хорошую жизнь. Особенно комичен восьмимесячный нерожденный мальчик, который представляется молоденькой маме, как сорокалетний мужичок, поучающий свою родительницу, как правильно жить. В спектакле показаны четыре пары. У каждой пары своя история со своим финалом. Постановка — Евгений Дробышев. Театр «Самарская площадь» Самарская филармония, ул. Фрунзе, 141 6 июня 19:00 Почти комедия по повести Федора Достоевского «Дядюшкин сон…» в театре «Камерная сцена» Фото: театр «Камерная сцена» «Почти комедия» — так обозначил театр «Камерная сцена» жанр своего спектакля. Здесь много уморительно-смешного. Но в целом, это спектакль — о жизни человека, о его юношеских мечтах, которые куда-то исчезают, а вместе с ними уходит самое главное…Интерес к жизни. В глухой провинциальный город с красноречивым названием Мордасов приезжает страдающий старческим слабоумием князь Гаврила, на которого тут же открывают охоту местные дамы, так как князь баснословно богат. Первая мордасовская леди Москалева пытается выдать за него свою дочь Зину. Чем закончится это банальная до боли ситуация? Кто проиграет? А кто останется в выигрыше? Судить только зрителю. Режиссер — Софья Рубина. Постановка — Евгений Дробышев. Самарский академический театр драмы им. М. Горького 6 июня 2018 18:00 Пьеса Ярославы Пулинович в 2-х действиях «Жанна» в Самарском академическом театре драмы Фото: Самарский академический театр драмы им. М. Горького «Г лавное, жить, Дмитрий, несмотря ни на что!»— говорит главная героиня пьесы Жанна Георгиевна. История сложной и противоречивой жизни успешной деловой женщины, чье становление пришлось на «лихие» девяностые. Жанне Георгиевне 50 лет, она богата, уверенна в себе, красива. В ее жизни, кажется, есть всё. Кроме одного — любви. Фабулу этой полной чувств истории про Жанну, ее бывшего любовника, его новую молодую жену и их новорожденного ребенка драматург Ярослава Пулинович списала из реальной жизни. Только придумала еще один финал. Режиссер и артисты дают зрителям возможность самим решить, что им на этот раз ближе: хэппи-энд или совсем наоборот. Режиссер — Мария Селедец Композитор — Сергей Костырко Самарский академический театр драмы им. М. Горького 7 июня 2018 18:00 Фото: Самарский академический театр драмы им. М. Горького Еще одна постановка по пьесе Питера Шеффера — «Амадеус» в Самарском академическом театре драмы В пьесе Питера Шеффера «Амадеус» главное действующее лицо — музыка. В пьесе раскрываются характеры всем известных личностей — композиторов Моцарта и Сальери, имена которых давно стали нарицательными. Сальери — первый придворный капельмейстер Вены, прославленный педагог, проводит лучшие годы своей музыкальной карьеры при дворе императора Иосифа II. Но внезапно у него появляется конкурент — взбалмошный шут Моцарт, который, озаренный божественным даром, с ребяческой легкостью творит шедевры музыкального искусства. Зависть разъедает душу Сальери. Режиссер — Валерий Гришко В спектакле звучит музыка В. Моцарта и А. Сальери Самарский академический театр драмы им. М. Горького 9 июня 2018 18:00 Евгений Гришковец в моноспектакле «Предисловие к роману» на сцене Самарского академического театра драмы Фото: Самарский академический театр драмы «Последние десять лет, начиная с 2008 года, я делаю и выпускаю один моноспектакль в три года. Это всегда очень особенная длительная и кропотливая работа. Но в наступившем году я наконец-то подошёл к завершению написания романа „Театр отчаяния или отчаянный театр“. Над этой книгой я работаю уже третий год, и она вытеснила все другие замыслы и идеи. Я даже подумывал над тем, чтобы не делать и не выпускать в наступившем году новый спектакль. Но как это обычно бывает… вдруг пришло странное и неожиданное решение… Родился сценический образ предисловия к тому роману, который я сейчас пишу. Я понял, что хочу, и обязательно сделаю сценическое предисловие к книге. Предисловие — в смысле предваряющее слово. И слово не написанное, а произнесённое. Это будет спектакль под названием „Предисловие к роману“. В этом спектакле я постараюсь рассказать о самОм таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа, который появляется из фактической биографии и из истории повседневности. Этот спектакль будет во многом посвящён чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. Я хочу на сцене рассказать и показать то, что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается. А ещё я хочу сделать на сцене то, с чего я когда-то начинал свою сценическую деятельность, и то, чего почти тридцать лет на сцене не делал.» Самарский академический театр драмы им. М. Горького 11 июня 2018 19:00 Комитрагедия «Не такой, как все» по пьесе Алексея Слаповского на сцене театра «Самарская площадь». Фото: театр «Самарская площадь» «Красивая, состоятельная молодая женщина ищет некрасивого, немолодого, необеспеченного мужчину с вредными привычками, чтобы сделать его счастливым» — такое объявление дает героиня спектакля, преуспевающая бизнес-леди. Делает она это по совету экстрасенса, чтобы избавиться от депрессии. На объявление приходит бедный библиотекарь, цель которого прочитать 50 000 книг и жениться на самой лучшей женщине. Ситуация комичная. Чем она завершится, зритель узнает, посмотрев этот спектакль В спектакле звучит музыка Лучо Далла, Нино Рота. Премьера состоялась в мае 2004 года. Новая редакция спектакля — 2009 год. Постановка — Евгений Дробышев. Театр «Самарская площадь» 12 июня 2018 18:00