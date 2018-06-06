Нижегородские ученые создали уникальный биочип для экспресс-диагностики рака, студенты сельхозакадемии едут на Дальний Восток спасать амурского тигра, репортаж с открытия… 

Аналогов у него нет. Уникальной технологией уже заинтересовались онкологи многих стран мира.
Наша молодежь впервые попала во всероссийский отряд по спасению амурского тигра! Студенты нижегородской сельхозакадемии Дарья Воронина и Антон Федоров прошли жесткий отбор. Теперь их ждет научная экспедиция на Дальний Восток в Лазовский заповедник.
Этого события нижегородцы ждали пять лет! Репортаж с открытия детского театра «Вера», в реконструкцию которого вложили 250 миллионов рублей.
Об этом и многом другом читайте в свежем номере газеты «Нижегородские новости» от 6 июня 2018 года.