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Нижегородские ученые создали уникальный биочип для экспресс-диагностики рака, студенты сельхозакадемии едут на Дальний Восток спасать амурского тигра, репортаж с открытия…
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Нижегородские ученые создали уникальный биочип для экспресс-диагностики рака, студенты сельхозакадемии едут на Дальний Восток спасать амурского тигра, репортаж с открытия… 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Аналогов у него нет. Уникальной технологией уже заинтересовались онкологи многих стран мира.
Наша молодежь впервые попала во всероссийский отряд по спасению амурского тигра! Студенты нижегородской сельхозакадемии Дарья Воронина и Антон Федоров прошли жесткий отбор. Теперь их ждет научная экспедиция на Дальний Восток в Лазовский заповедник.
Этого события нижегородцы ждали пять лет! Репортаж с открытия детского театра «Вера», в реконструкцию которого вложили 250 миллионов рублей.
Об этом и многом другом читайте в свежем номере газеты «Нижегородские новости» от 6 июня 2018 года.
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