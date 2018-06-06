Нижегородские ученые создали уникальный биочип для экспресс-диагностики рака, студенты сельхозакадемии едут на Дальний Восток спасать амурского тигра, репортаж с открытия…

Аналогов у него нет. Уникальной технологией уже заинтересовались онкологи многих стран мира.

Наша молодежь впервые попала во всероссийский отряд по спасению амурского тигра! Студенты нижегородской сельхозакадемии Дарья Воронина Антон Федоров прошли жесткий отбор. Теперь их ждет научная экспедиция на Дальний Восток в Лазовский заповедник.

Этого события нижегородцы ждали пять лет! Репортаж с открытия детского театра «Вера», в реконструкцию которого вложили 250 миллионов рублей.