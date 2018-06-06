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«Джейн Эйр» готовят показать оренбуржцам
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«Джейн Эйр» готовят показать оренбуржцам 

ProOren 44 минуты назад
Фото: ProOren
В Оренбургском театре музыкальной комедии уже началась репетиционная подготовка мюзикла «Джен Эйр» по одноименному роману Шарлотты Бронте.
Для постановки в Оренбург прибыли: композитор Ким Брейтбург, режиссер-постановщик спектакля Николай Андросов, музыкальный руководитель Валерия Брейтбург и художник-постановщик Екатерина Крюкова.
Уже сейчас мастерам пошивочного цеха предстоит отшить сразу 150 костюмов эпохи готической Англии. А вот декорации насчитывают более 70 позиций. Это лишь показывает грандиозный масштаб будущей постановки, благодаря которому зрителю удастся полностью погрузиться в атмосферу того времени.
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