«Джейн Эйр» готовят показать оренбуржцам

В Оренбургском театре музыкальной комедии уже началась репетиционная подготовка мюзикла «Джен Эйр» по одноименному роману Шарлотты Бронте

Уже сейчас мастерам пошивочного цеха предстоит отшить сразу 150 костюмов эпохи готической Англии. А вот декорации насчитывают более 70 позиций. Это лишь показывает грандиозный масштаб будущей постановки, благодаря которому зрителю удастся полностью погрузиться в атмосферу того времени.