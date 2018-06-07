В ЮВАО состоится показ спектакля для детей «Елена Премудрая»

Спектакль для детей « Елена Премудрая » пройдет 12 июня в культурном центре «Москвич» на Волгоградском проспекте.

Как сообщили представители пресс-службы культурного центра спектакль повествует о одной из самых главных человеческих ценностей — о любви. О том, как трудно ее найти и завоевать.

— Во дворце своем сидит Елена. Сидит и скучает от своего могущества, потому что чего не пожелает, все может, — говорится в сообщении. — Судьба столкнула ее с солдатом — бравым, бесстрашным, а главное — добрым…

Спектакль начнется в 13.00 в Камерном зале КЦ «Москвич». Вход по билетам. Напомним, что культурный центр находится по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15.