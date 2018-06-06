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Фан-зона на Театральной будет готова к 10 июня
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Фан-зона на Театральной будет готова к 10 июня 

Деловое сообщество 2 часа назад
Фото: Деловое сообщество
Губернатор Ростовской области заявил о полной готовности территории «Фестиваля болельщиков» к 10 июня. Основные объекты уже смонтированы, сейчас ведётся оформление зон символикой FIFA.
На Театральной площади разместились трибуны для болельщиков, сцена фестиваля, несколько фотозон и магазинов атрибутики. Конечно же есть и павильон города-организатора.
Смотреть в бинокли горожанам и гостям не придется, над сценой смонтирован современный видеоэкран, площадью 140 квадратных метров.
Вокруг фан-зоны, на территории Фонтанной площади, разместится несколько зон активностей. Здесь расположатся развлекательные площадки для болельщиков, для игры в настольный футбол, уголок для электронных баталий, а также арт-объекты и экспозиции, не связанные с футбольной тематикой.
"Планирую неоднократно здесь побывать. Уверен, на Театральной площади получится интересная площадка, где можно пообщаться, посмотреть футбол" — отметил Василий Голубев.
Входов в фан-зону будет два. На каждом из них расположены металлоискатели и зоны досмотра. Основной вход откроется с улицы Большой Садовой и дополнительный — с улицы Советской.
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