Фан-зона на Театральной будет готова к 10 июня

Губернатор Ростовской области заявил о полной готовности территории «Фестиваля болельщиков» к 10 июня. Основные объекты уже смонтированы, сейчас ведётся оформление зон символикой FIFA.

На Театральной площади разместились трибуны для болельщиков, сцена фестиваля, несколько фотозон и магазинов атрибутики. Конечно же есть и павильон города-организатора.

Смотреть в бинокли горожанам и гостям не придется, над сценой смонтирован современный видеоэкран, площадью 140 квадратных метров.

Вокруг фан-зоны, на территории Фонтанной площади, разместится несколько зон активностей. Здесь расположатся развлекательные площадки для болельщиков, для игры в настольный футбол, уголок для электронных баталий, а также арт-объекты и экспозиции, не связанные с футбольной тематикой.

"Планирую неоднократно здесь побывать. Уверен, на Театральной площади получится интересная площадка, где можно пообщаться, посмотреть футбол" — отметил Василий Голубев

Входов в фан-зону будет два. На каждом из них расположены металлоискатели и зоны досмотра. Основной вход откроется с улицы Большой Садовой и дополнительный — с улицы Советской.