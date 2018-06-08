Сон или правда? На Платоновском фестивале в Воронеже оживили картины Дали

Театр легендарного европейского режиссера Даниеле Финци Паски снова стал одним из хедлайнеров Платоновского фестиваля искусств. На этот раз воронежцам показали шоу La Verita — «Правда». Почти не дыша и не отрывая взгляд со сцены, спрашиваешь себя — я правда это вижу или это просто «сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения»? Самая известная картина Сальвадора Дали приходит на ум неспроста — спектакль навеян образами, который великий художник воплощал на своих полотнах.

Танцы в воздухе и на костылях

«Это не уродливо, это современно!» — говорит на ломаном русском клоунесса на сцене, указывая на огромную копию театрального занавеса, созданного в прошлом веке Сальвадором Дали. Его работы всегда вызывали шок, восхищения и непрерывные споры и, конечно, вдохновляли. Даниеле Финци Паска придумал свою La Verita, увидев театральный занавес, который художник расписал для балета в «Метрополитен Опера». На нем — мифические Тристан и Изольда тянутся друг к другу, превозмогая смерть.

Действие спектакля La Verita задумано как потешный аукцион, на котором выставляются картины-анекдоты Сальвадора Дали. Его узнаваемые персонажи — яйца, носороги, тореадоры, костыли, стекающая с рояля ткань, золотой занавес, образующий прическу Мэй Уэст, — перепрыгивают с рамки на рамку, словно играя со зрителем в угадайку: «А с какого полотна сошел этот персонаж?» Комичные сценки переплетаются с акробатическими этюдами, также как в самом Дали гений уживался с безумцем. Акробаты летают по сцене, жонглируют, сгибаются в немыслимые зигзаги с такой непринужденностью и легкостью, что кажется, перед нами не люди, а куклы-марионетки, не подвластные законам биологии и гравитации. Как и все спектакли Финци Паски, действо вводит тебя в гипноз, сон наяву. Кажется, моргнешь — и прекрасная иллюзия разрушится.

Акробаты тела и языка

Чтобы смотреть La Verita, необязательно быть знатоком творчества Сальвадора Дали. По словам актеров, каждый находит в спектакле что-то свое.

«Тема спектакля в том, что у каждого своя правда. Например, копия ли картины перед нами или оригинал, — говорит актриса Беатрис Саяд, исполнившая роль очаровательной клоунессы. — В зависимости от возраста зрителя спектакль может быть прочитан по-разному. Детям нравятся яркие цвета и сказочные персонажи. Знаток Дали будет выискивать образы и символы из картин».

Некоторые приспособления были придуманы специально для этого шоу: изогнутые лестницы, похожие на ДНК, инопланетного вида акробатический шар, гимнастическое кольцо в виде глаза. Все это делает выступления акробатов сюрреалистическими — как раз в жанре Дали.

«На спектаклях Финци Паска всегда есть интерактив с публикой, он много использует работу клоуна в своих постановках, — объясняет актер Роландо Тарквини. — В каждой стране мы стараемся часть диалогов вести на языке нашей публики. Так что мы, клоуны, тоже в какой-то мере акробаты — только акробаты языка».