Программа празднования Дня России перенесена в парки

Главный праздник этого лета уже совсем скоро, и подготовка к нему идет небывалыми темпами. 11 и 12 июня в центре Москвы пройдет фестиваль «День России. Московское время».

На праздничных площадках посетителей ждет масштабная культурная программа, посвященная культурным эпохам XX и XXI веков. Посетителей ждет свыше ста спектаклей и концертов, спортивные, творческие и кулинарные мастер-классы, а также особое историческое меню от московских рестораторов.

— День России широко отметим, мы подготовили большую программу на городских площадках и в парках, — рассказал в среду, 6 июня, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. — По просьбам коллег из FIFA Тверскую улицу перекрывать не будем, программу организуем в парках: «Сокольники», «Фили», «Воронцовский», в парке Горького. Всего задействуем 20 парков.

В столичное ведомство уже обратились театральные деятели с просьбой сохранить намеченные постановки. В Москву в эти дни приедут коллективы из российских регионов, задействуют артистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Площадки им отвели в парках.

— Уверен, что москвичам и гостям столицы придется по душе двухдневный фестиваль, — добавил Алексей Немерюк.

К примеру, 11 и 12 июня можно будет увидеть детские постановки. Художественный руководитель, главный режиссер Московского государственного академического детского музыкального театра имени Сац Георгий Исаакян отметил, что подобные мероприятия помогают сделать Москву уютной и комфортной для горожан и туристов.

— Нам приятно выйти за пределы своих стен, — поделился он мнением о фестивале. — Мы решили показать те спектакли, которые много лет идут на нашей сцене и пользуются популярностью. Многие, приезжая в Москву, ведут детей к нам на постановки. В основе уличных спектаклей — любимые книги и персонажи: Дюймовочка, Незнайка, герои «Волшебника Изумрудного города».

А еще в центре столицы можно будет увидеть концерт-спектакля Back in the USSR! театра «Геликон-опера». Название этой программе дала написанная в далеком 1968 году песня Пола Маккартни. На время спектакля слушатели перенесутся в золотой век советской песни. В спектакле прозвучат песни Исаака Дунаевского, Василия Соловьева-Седого, Никиты Богословского, Матвея Блантера, Бориса Мокроусова, Тихона Хренникова, Юрия Милютина и Анатолия Лепина, а песня Пола Маккартни стала эпиграфом спектакля.

— Это наш подарок городу, всем его жителям и гостям, — сказал режиссер-постановщик Илья Ильин. — В постановке задействованы лучшие артисты «Геликон-оперы».

В свою очередь художественный руководитель театра Дмитрий Бертман поблагодарил столичные власти за поддержку городских театров, отметив высокую роль в этом вице-мэров Леонида Печатникова и Натальи Сергуниной, а также министров Алексея Немерюка и Александра Кибовского.

— Вывести театры на улицы — отличная идея, горожане и гости Москвы видят и знают, что культура — это наша национальная идея, — сказал он.

Кроме театральных коллективов, на сценах в городе выступят танцоры, всех желающих они научат выразительным уличным танцам.

Топ-5 событий Дня России:

— Музей-заповедник «Коломенское»

Здесь пройдет фестиваль на открытом воздухе «Россия». Гостей ждут выступления ансамбля «Русы», театра танца «Гжель», Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова и других коллективов. Возле концертных площадок расположатся зоны мастер-классов, где можно будет научиться наносить аквагрим или плести украшения из бисера. Встречать посетителей будет Государственный духовой оркестр России. Завершится фестиваль концертом арт-проекта «Тенора XXI века».

— Московская усадьба Деда Мороза

Самые маленькие посетители окунутся в зажигательные ритмы детской дискотеки, школьники смогут принять участие в интеллектуальной игре «Россия — моя страна!», а их родители — посетить выставку, посвященную традициям русского кружевоплетения «Ниточка за ниточкой — мой узор завьется». Выставка будет интересна не только родителям, но и детям, которые смогут попрактиковаться в искусстве кружевоплетения на коклюшках.

— Тверская площадь

Здесь выступят театральные коллективы, пройдут танцевальные мастер-классы, гастрономическую программу представят столичные рестораторы.

— Сад «Эрмитаж»

Изготовить миниатюры достопримечательностей, узнать историю возникновения российских городов и послушать их гимны смогут 12 июня посетители сада «Эрмитаж».

— Парк «Фили»

В парке состоится премьера фильма «Мост», повествующего о строительстве переправы через Керченский пролив. Его впервые покажут широкой публике на большом экране. Документальная кинолента расскажет о деталях возведения самого длинного моста в стране, а главное — о жизни крымчан и строителей.

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