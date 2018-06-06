Воронежский Платоновфест вошел в топ-10 культурных фестивалей регионов России 

Рейтинг составили аналитики агентства «Турстат». Они отбирали мероприятия по результатам анализа уникальности и посещаемости событий. На Платоновском фестивале этого года организаторы собрали «самые актуальные имена мирового искусства: от Rimini Protokoll до Даниэле Финци Паски и от Kronos Quartet до „Солистов Москвы“. В 2017 году фестиваль посетило более 85 тыс. зрителей. Платоновский фестиваль стартует в Воронеже сегодня, 6 июня. Первым событием форума станет спектакль „100% Воронеж“ от театральной компании Rimini Protokoll. Также в список фестивалей вошли: музыкальный фестиваль Петра Чайковского в Клину (Московская область); фестиваль городской культуры „Арт-Овраг“ в Выксе (Нижегородская область); военно-исторический фестиваль „Кирилло-Белозерская осада“ в Кириллове (Вологодская область); военно-исторический фестиваль „Сибирский огонь“ в Новосибирской области; фестиваль уличных театров в Архангельске; театральный фестиваль „Толстой Weekend“ в Ясной Поляне (Тульская область); фестиваль народного творчества „Золотая ладья“ в Касимове (Рязанская область); фестиваль „Самотлорские ночи“ в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ); фестиваль „ХудожникФест“ в Ельце (Липецкая область).