Ещё
Воронежский Платоновфест вошел в топ-10 культурных фестивалей регионов России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Воронежский Платоновфест вошел в топ-10 культурных фестивалей регионов России 

Ревизор.ru 53 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
Рейтинг составили аналитики агентства «Турстат». Они отбирали мероприятия по результатам анализа уникальности и посещаемости событий. На Платоновском фестивале этого года организаторы собрали «самые актуальные имена мирового искусства: от Rimini Protokoll до Даниэле Финци Паски и от Kronos Quartet до „Солистов Москвы“. В 2017 году фестиваль посетило более 85 тыс. зрителей. Платоновский фестиваль стартует в Воронеже сегодня, 6 июня. Первым событием форума станет спектакль „100% Воронеж“ от театральной компании Rimini Protokoll. Также в список фестивалей вошли: музыкальный фестиваль Петра Чайковского в Клину (Московская область); фестиваль городской культуры „Арт-Овраг“ в Выксе (Нижегородская область); военно-исторический фестиваль „Кирилло-Белозерская осада“ в Кириллове (Вологодская область); военно-исторический фестиваль „Сибирский огонь“ в Новосибирской области; фестиваль уличных театров в Архангельске; театральный фестиваль „Толстой Weekend“ в Ясной Поляне (Тульская область); фестиваль народного творчества „Золотая ладья“ в Касимове (Рязанская область); фестиваль „Самотлорские ночи“ в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ); фестиваль „ХудожникФест“ в Ельце (Липецкая область).
Ревизор.ru: последние новости
Молодёжный театральный центр "Космос" в Тюмени получил гранты на творческие проекты Екатеринбург: афиша самых интересных мероприятий на июнь Театр "Современник" покажет премьерную "Сказку на ночь"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»27
Почему Безруков стал так много пить11
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Чем Градский обидел Кончаловского5
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение