Стало известно, во сколько на площади Куйбышева выступят «ДДТ» и «Чайф»

Организаторы фестиваля болельщиков в Самаре обнародовали часть развлекательной программы, которую организовали для горожан на площади Куйбышева в рамках фестиваля болельщиков.

— Мы ожидаем около 500 тысяч гостей. В день открытия площадки фестиваля болельщиков будут выступать три оркестра: симфонический, духовой и оркестр народных инструментов. Планируются флешмоб на несколько сотен человек и выступления уличных театров. Всего же на площади Куйбышева с 14 июня по 15 июля пройдет 9 выступлений.

21 июня — швейцарская рок-группа Gotthard;

22 июня — артисты Большого театра из Москвы;

28 июня — английский диджей Пол Окенфолд;

3 июля — Антон Беляев и группа Therr Maitz;

7 июля — рэпер L'One;

15 июля — группы D'Black и «Дискотека Авария».

Кроме обычных мест для любителей футбола оборудовали VIP-трибуны. Стоимость билетов варьируется от 5000 до 15000 рублей.

— Те, кто купил билеты, смогут пройти в зону гостеприимства, расположиться на комфортном месте с хорошим обзором сцены и экрана трансляции матчей в течение всего дня работы фан-феста. Кроме того, для них открыли ресторан с «мягкой зоной», гриль-меню и выбором алкогольных напитков, — рассказали организаторы.

Фан-зону планируют закрывать через час после окончания матча. Всех болельщиков пересчитают на входе. При достижении отметки в 20000 человек вход на площадку будут ограничивать и объявлять об этом на территории фан-зоны.

Фестиваль болельщиков пройдет с 14 июня по 15 июля. Из-за этого в центре города ограничат движение транспорта. Подробная информация о перекрытии дорог и других мундиальных запретов — в обзоре 63.ru.