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Стало известно, во сколько на площади Куйбышева выступят «ДДТ» и «Чайф»
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Стало известно, во сколько на площади Куйбышева выступят «ДДТ» и «Чайф» 

63.ru 40 минут назад
Фото: 63.ru
Организаторы фестиваля болельщиков в Самаре обнародовали часть развлекательной программы, которую организовали для горожан на площади Куйбышева в рамках фестиваля болельщиков.
— Мы ожидаем около 500 тысяч гостей. В день открытия площадки фестиваля болельщиков будут выступать три оркестра: симфонический, духовой и оркестр народных инструментов. Планируются флешмоб на несколько сотен человек и выступления уличных театров. Всего же на площади Куйбышева с 14 июня по 15 июля пройдет 9 выступлений.
14 июня, 21:00 — Юрий Шевчук и группа «ДДТ»;
17 июня — Горан Брегович;
21 июня — швейцарская рок-группа Gotthard;
22 июня — артисты Большого театра из Москвы;
25 июня, 20:00 — Владимир Шахрин и «Чайф»;
28 июня — английский диджей Пол Окенфолд;
3 июля — Антон Беляев и группа Therr Maitz;
7 июля — рэпер L'One;
15 июля — группы D'Black и «Дискотека Авария».
Кроме обычных мест для любителей футбола оборудовали VIP-трибуны. Стоимость билетов варьируется от 5000 до 15000 рублей.
— Те, кто купил билеты, смогут пройти в зону гостеприимства, расположиться на комфортном месте с хорошим обзором сцены и экрана трансляции матчей в течение всего дня работы фан-феста. Кроме того, для них открыли ресторан с «мягкой зоной», гриль-меню и выбором алкогольных напитков, — рассказали организаторы.
Фан-зону планируют закрывать через час после окончания матча. Всех болельщиков пересчитают на входе. При достижении отметки в 20000 человек вход на площадку будут ограничивать и объявлять об этом на территории фан-зоны.
Фестиваль болельщиков пройдет с 14 июня по 15 июля. Из-за этого в центре города ограничат движение транспорта. Подробная информация о перекрытии дорог и других мундиальных запретов — в обзоре 63.ru.
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