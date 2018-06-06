В Некрасовке состоялся «Выпускной в Смайлике»

В детском развивающем центре «Small-клуб» района Некрасовка состоялся традиционный праздник «Выпускной в Смайлике»

— Ребята активно участвовали в различных конкурсах на внимательность и сообразительность, пели песни на английском языке, читали стихи собственного сочинения, а юные театральные артисты подготовили маленький спектакль, — рассказали в центре.

Педагоги клуба были отмечены благодарственными письмами руководителей района, а будущие первоклассники получили на память от клуба памятные подарки. Вместе с родителями дети загадали заветные желания и выпустили шарики в небо. (ск)