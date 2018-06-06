Мединский в Большом театре вручил госнаграды деятелям культуры 

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные награды РФ и ведомственные награды министерства. Церемония прошла в среду в Атриуме Большого театра, передает корреспондент ТАСС.
"Здесь собрались выдающиеся актеры, режиссеры, музыканты, художники, артисты цирка, педагоги. На вас возложена ответственная миссия, и я искренне благодарен за тот вклад, который вы вносите в развитие культуры в нашей стране", — сказал министр.
Он напомнил, что в мае президент России Владимир Путин поставил перед ведомствами задачи «обеспечить прорыв в экономической и социальной жизни, в культурной сфере». Мединский заверил, что министерство культуры приложит все усилия, чтобы «приумножить достижения последних лет и расширить присутствие нашей культуры за рубежом».
Артист Малого театра Вячеслав Езепов был удостоен Ордена Александра Невского, артистка Светлана Фомичева стала обладательницей ордена Дружбы, гендиректор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова была отмечена благодарностью президента Российской Федерации.
Почетными званиями «Заслуженный артист РФ» были отмечены балерина Большого театра Екатерина Крысанова, артист Сергей Маховиков, концертмейстер оркестра ГАБТ Владимир Скляревский, композитор Арташес Хоралов, вокалистка Большого театра Светлана Шилова. Обладательницей почетного звания «Заслуженный художник РФ» стала заведующая художественно-костюмерной частью Большого театра России Елена Зайцева.
Высшую ведомственную награду Минкультуры России — нагрудный знак «За вклад в российскую культуру» — вручили режиссеру Сергею Урсуляку и художественному руководителю, главному дирижеру Ульяновского государственного духового оркестра «Держава» Валерию Уткину.