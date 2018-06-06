Мединский в Большом театре вручил госнаграды деятелям культуры

МОСКВА, 6 июня. / ТАСС /. Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные награды РФ и ведомственные награды министерства. Церемония прошла в среду в Атриуме Большого театра, передает корреспондент ТАСС.

"Здесь собрались выдающиеся актеры, режиссеры, музыканты, художники, артисты цирка, педагоги. На вас возложена ответственная миссия, и я искренне благодарен за тот вклад, который вы вносите в развитие культуры в нашей стране", — сказал министр.

Он напомнил, что в мае президент России Владимир Путин поставил перед ведомствами задачи «обеспечить прорыв в экономической и социальной жизни, в культурной сфере». Мединский заверил, что министерство культуры приложит все усилия, чтобы «приумножить достижения последних лет и расширить присутствие нашей культуры за рубежом».