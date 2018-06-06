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Фестиваль «День России. Московское время» пройдет 11 и 12 июня в 7 городских парках
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Фестиваль «День России. Московское время» пройдет 11 и 12 июня в 7 городских парках 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
По просьбе FIFA власти города Москвы перенесут с улицы Тверская.
Решение об отмене перекрытия на этом участки приняли в целях обеспечения транспортной доступности объектов, задействованных в подготовке и проведении мероприятий чемпионата мира по футболу.
Мероприятие состоится в парках «Сокольники», «Кузьминки», «Царицыно», в Измайловском, Бабушкинском, Таганском и в Парке Победы. Горожан ожидают концерты, мастер-классы, выступления театральных коллективов.
Как рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, помимо основных семи парковых площадок, праздник отметят еще в 13 парках. Программа будет связана с историей России и Москвы.
В частности, свои программы на фестивале покажут Фестиваль-школа современного искусства «Территория», Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая Маска», Детский музыкальный театр имени Сац.
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