Ещё
Спектакль «Алиса в Стране чудес» поставили в центре «Онежский» на Флотской
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Спектакль «Алиса в Стране чудес» поставили в центре «Онежский» на Флотской 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В субботу, 2 июня, в честь Дня защиты детей в Культурном центре «Онежский» состоялся интерактивный спектакль режиссера Иван Карпенко по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
— Алиса, получив приглашение на чаепитие, узнает, что Червовая Королева похитила Шляпника, а без него Часы отказались идти, и, пока Шляпник не вернется, время чаепития не наступит. Найдет ли Алиса Шляпника и сможет ли его спасти, узнали юные зрители, — уточнили в КЦ.
Напомним, Культурный центр «Онежский» находится по адресу: ул. Флотская, д. 25. (ео)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Композиции о любви послушают гости Академии хорового искусства на Фестивальной Квест по сказкам Пушкина проведут в библиотеке №26 Ховрина Праздник «Волшебная страна детства» прошел в Доме творчества «Ховрино»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»40
Почему Безруков стал так много пить12
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Ляпы в советских кинохитах10
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение