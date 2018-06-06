Спектакль «Алиса в Стране чудес» поставили в центре «Онежский» на Флотской

В субботу, 2 июня, в честь Дня защиты детей в Культурном центре «Онежский» состоялся интерактивный спектакль режиссера Иван Карпенко по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

— Алиса, получив приглашение на чаепитие, узнает, что Червовая Королева похитила Шляпника, а без него Часы отказались идти, и, пока Шляпник не вернется, время чаепития не наступит. Найдет ли Алиса Шляпника и сможет ли его спасти, узнали юные зрители, — уточнили в КЦ.

Напомним, Культурный центр «Онежский» находится по адресу: ул. Флотская, д. 25. (ео)