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Мошенники продают билеты в петербургские театры с помощью сайтов-двойников
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Мошенники продают билеты в петербургские театры с помощью сайтов-двойников 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
В Петербурге участились случаи нового вида мошенничества. Жулики посягнули на святое для культурной столицы. С помощью сайтов-двойников они продают билеты в театры, сообщает Интерфакс, со ссылкой на пресс-службу петербургского Комитета по культуре.
Как сообщают чиновники, последний случай произошел в начале июня. Был выявлен поддельный сайт Театра комедии имени Н. П. Акимова, на нем билеты продаются по ценам в несколько раз выше реальных. В комитете также добавляют, что что адреса сайтов-двойников похожи на адреса сайтов настоящих театров. Мошенники добавляют к ним несколько букв, цифр или знаков.
Впрочем покупка несуществующих билетов по завышенной цене — не самое страшное. Мошенники могут использовать сайты-двойники для получения персональной информации пользователей, паролей и и данных банковских карт.
— Чтобы не стать жертвой мошенников рекомендуется внимательно изучать название сайта и его структуру. На официальном сайте любого государственного учреждения культуры всегда можно найти информацию о полном и сокращенном наименовании организации, месте нахождения, почтовом адресе, сведения об учредителе и учредительные документы, — говорится в сообщении петербургского Комитета по культуре.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в «Лаборатории Касперского» рассказали, как хакеры обманывают фанатов ЧМ-2018.
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