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Смотрите в субботу в программе «Культ//Туризм»
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Смотрите в субботу в программе «Культ//Туризм» 

Мир24 2 часа назад
«Культ//Туризм» — это нескучный рассказ о культуре, которая не ограничивается новостями из Большого театра. Смотрите в субботу в 09:00 на телеканале «МИР».
Вместе — тошно, а врозь — скучно? Готовы ли Анджелина Джоли и Бред Питт подписать бумаги о разводе?
Самый известный в мире вандал Бэнкси в России. Кто готов платить миллионы за испорченные стены?
Мы с тобой такие разные… Валерий Меладзе и Михаил Саакашвили. Чем похожи любители хорошего вина и красивых женщин?
Не пропустите программу «Культ//Туризм» 9 июня в 9:00 на телеканале «МИР»!
Мир24: последние новости
Евгений Миронов: 3D не моя стихия, меня туда не зовут. ЭКСКЛЮЗИВ В Петербурге прошел благотворительный концерт звезд оперы и балета Смотрите в субботу в программе «КультТуризм»
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