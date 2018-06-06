Смотрите в субботу в программе «Культ//Туризм»

«Культ//Туризм» — это нескучный рассказ о культуре, которая не ограничивается новостями из Большого театра. Смотрите в субботу в 09:00 на телеканале «МИР»

Самый известный в мире вандал Бэнкси в России. Кто готов платить миллионы за испорченные стены?

Не пропустите программу «Культ//Туризм» 9 июня в 9:00 на телеканале «МИР»!