Артисты театра Олега Табакова выступят на праздновании Дня России

На одной из площадок фестиваля «День России. Московское время», который пройдет в столице 11 и 12 июня, выступят артисты Московского театра-студии имени Олега Табакова.

Театральные номера и другие культурно-развлекательные мероприятия планируется провести в 20 парках столицы. В одном из них выступят артисты театра Олега Табакова

«Табакерка» покажет 11 июня на сцене №1 «шутку» в одном действии «Предложение» по мотивам пьесы Антона Чехова , а 12 июня — отрывки из спектакля «Магил» по произведениям писателя Даниила Хармса