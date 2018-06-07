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Артисты театра Олега Табакова выступят на праздновании Дня России
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Артисты театра Олега Табакова выступят на праздновании Дня России 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
На одной из площадок фестиваля «День России. Московское время», который пройдет в столице 11 и 12 июня, выступят артисты Московского театра-студии имени Олега Табакова.
Театральные номера и другие культурно-развлекательные мероприятия планируется провести в 20 парках столицы. В одном из них выступят артисты театра Олега Табакова.
«Табакерка» покажет 11 июня на сцене №1 «шутку» в одном действии «Предложение» по мотивам пьесы Антона Чехова, а 12 июня — отрывки из спектакля «Магил» по произведениям писателя Даниила Хармса.
С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
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