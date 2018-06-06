Фестиваль пьес бывшего худрука Театра.doc Угарова пройдет в Москве 

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Фестиваль пьес бывшего художественного руководителя Театра.doc, режиссера, драматурга Михаила Угарова, который скончался в апреле этого года, пройдет в Москве на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Театра.doc в среду.
"С 10 по 14 июня в Театре.doc пройдет фестиваль пьес художественного руководителя, режиссера, драматурга Михаила Угарова
— «Угаров.doc», — говорится в сообщении.
На фестивале будут представлены девять пьес драматурга. Одна из пьес — «Облом-off»/ «Смерть Ильи Ильича» — написана по мотивам романа Ивана Гончарова «Обломов». «Пока советское литературоведение клеило к Обломову ярлык „обломовщина“, выдавая его за синоним лени, Михаил Угаров очаровывался цельностью героя и его противостоянию „злой энергии“ — деятельной и далеко не всегда созидательной», — отмечают в пресс-службе.
Завершит фестиваль пьеса «Маскарад Маскарад» по мотивам драмы Михаила Лермонтова. Автор перенес героев в XXI век.
В работе над читками приняли участие режиссеры, драматурги, актеры и друзья театра: Владимир Мирзоев, Михаил Дурненков, Талгат Баталов, Юлия Ауг, Руслан Маликов, Алексей Жиряков, Ольга Лысак, Елена Махова, Игорь Стам, Ирина Вилкова, Ольга Лапшина и другие.
Театр документальной пьесы «Театр.doc» был создан в 2002 году. Весной этого года театр потерял своих основоположников — художественный руководитель Михаил Угаров умер 1 апреля, его супруга и директор театра Елена Гремина — 16 мая.