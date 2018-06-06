Ещё
Фестиваль пьес бывшего худрука Театра.doc Угарова пройдет в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Фестиваль пьес бывшего худрука Театра.doc Угарова пройдет в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Фестиваль пьес бывшего художественного руководителя Театра.doc, режиссера, драматурга Михаила Угарова, который скончался в апреле этого года, пройдет в Москве на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Театра.doc в среду.
"С 10 по 14 июня в Театре.doc пройдет фестиваль пьес художественного руководителя, режиссера, драматурга Михаила Угарова
— «Угаров.doc», — говорится в сообщении.
На фестивале будут представлены девять пьес драматурга. Одна из пьес — «Облом-off»/ «Смерть Ильи Ильича» — написана по мотивам романа Ивана Гончарова «Обломов». «Пока советское литературоведение клеило к Обломову ярлык „обломовщина“, выдавая его за синоним лени, Михаил Угаров очаровывался цельностью героя и его противостоянию „злой энергии“ — деятельной и далеко не всегда созидательной», — отмечают в пресс-службе.
Завершит фестиваль пьеса «Маскарад Маскарад» по мотивам драмы Михаила Лермонтова. Автор перенес героев в XXI век.
В работе над читками приняли участие режиссеры, драматурги, актеры и друзья театра: Владимир Мирзоев, Михаил Дурненков, Талгат Баталов, Юлия Ауг, Руслан Маликов, Алексей Жиряков, Ольга Лысак, Елена Махова, Игорь Стам, Ирина Вилкова, Ольга Лапшина и другие.
Театр документальной пьесы «Театр.doc» был создан в 2002 году. Весной этого года театр потерял своих основоположников — художественный руководитель Михаил Угаров умер 1 апреля, его супруга и директор театра Елена Гремина — 16 мая.
ТАСС: последние новости
Инклюзивный спектакль "Белые ночи" покажут в Москве Cirque du Soleil выступил с новым шоу OVO в Екатеринбурге Пушкинский день отметят в Москве стихами, флешмобом и вручением премии "Лицей"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»40
Почему Безруков стал так много пить12
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Ляпы в советских кинохитах10
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение