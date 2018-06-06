Инклюзивный спектакль «Белые ночи» покажут в Москве

Московская премьера инклюзивного спектакля «Белые ночи» состоится 7 июня. Постановку покажут в арт-пространстве «Усадьба Струйских» по адресу Токмаков пер., дом 21/2, стр. 1. Представление доступно незрячим и слабовидящим людям: действие разворачивается в темноте, и зрители воспринимают события через звуки, запахи и тактильные ощущения. Мероприятие начнется в 19:30. Об этом сообщается в пресс-релизе благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», который профинансировал постановку. До конца года организация проведет в Москве серию бесплатных показов для незрячих и слабовидящих зрителей.

Спектакль «Белые ночи» поставлен по одноименной повести Федора Достоевского и рассказывает историю Мечтателя, который одной белой ночью влюбляется в девушку Настеньку. «Белыми (видимыми) ночи становятся благодаря обонянию, осязанию, слуху. Зрители смогут в прямом смысле прикоснуться к великолепной архитектуре Санкт-Петербурга, каменным львиным головам с отбитыми носами и кованым ограждениям мостиков через каналы», — говорится в пресс-релизе.

В театральном представлении задействована незрячая актриса Яна Наместник. Как считает режиссер спектакля и руководитель проекта «Спектакли-невидимки» (команда с 2014 года проводит показы в темноте) Екатерина Негруца , формат «театра с закрытыми глазами» и участие особенного артиста стирают границы между зрячей и незрячей аудиторией. «Нам важно показать, что человеческий разум и воображение настолько сильны, что разбивают условные границы и делают мир безграничным для всех», — добавила Негруца.

Помимо Москвы, спектакль планируется показать в Сочи. Постановку готовят «Зимний театр» Сочинского концертно-филармонического объединения и театр кукол «Саквояж». «Мы постараемся сделать кукол очень тактильными, чтобы по прикосновению можно было определить, какой у каждой характер, какое лицо. Они будут пропитаны определенными запахами. Много будет атмосферных вещей в спектакле. Это и ветер, и петербургская сырость, и даже чуть-чуть дождик пойдет», — поделился деталями режиссер спектакля, руководитель кукольного театра «Саквояж», Роман Соколовский . В ноябре команды выиграли грант на постановки в рамках конкурса «Театр с закрытыми глазами», организованного фондом «Искусство, наука и спорт».

Благотворительный фонд российского предпринимателя и мецената Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» развивает культурную среду, доступную для слепых и слабовидящих россиян. В рамках программы «Особый взгляд» организация выделяет гранты на инклюзивные театральные постановки и готовит тифлокомментарии (закадровое описание видеоряда) к фильмам.

По данным Всероссийского общества слепых (ВОС), на 1 декабря 2017 год в Москве и Московской области проживали 7,4 тыс. инвалидов по зрению I, II и III групп, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 9,3 тыс., Краснодаре и Краснодарском крае — 8,6 тыс., Новосибирске и области — 2,3 тыс., Екатеринбурге и Свердловской областях — 6,3 тыс. Общее число членов ВОС — 209 тыс. человек, но общее количество слабовидящих и незрячих россиян может превышать данную цифру. Ежегодно в стране инвалидами по зрению становятся 45 тыс. человек.

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