Как звучит «Отпусти и забудь» в бродвейском мюзикле

Признайтесь, как только вы узнали, что «Холодное сердце» ставят на Бродвее, вы ждали именно это видео! Наконец-то — знаменитая песня «Отпусти и забудь» в исполнении Кейси Леви. И главный вопрос — а сменит ли она платье, как в мультике? Смотрите сами!

Постановка по «Холодному сердцу» с февраля идет на Бродвее и собирается отправиться в тур по миру. К сожалению, к Россию спектакль в ближайшее время не заглянет, но мы можем наслаждаться видео с чудесной сказкой и по-доброму завидовать тем, кто смотрит это из зала.