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Как звучит «Отпусти и забудь» в бродвейском мюзикле
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Как звучит «Отпусти и забудь» в бродвейском мюзикле 

Tlum.ru 51 минуту назад
Признайтесь, как только вы узнали, что «Холодное сердце» ставят на Бродвее, вы ждали именно это видео! Наконец-то — знаменитая песня «Отпусти и забудь» в исполнении Кейси Леви. И главный вопрос — а сменит ли она платье, как в мультике? Смотрите сами!
Постановка по «Холодному сердцу» с февраля идет на Бродвее и собирается отправиться в тур по миру. К сожалению, к Россию спектакль в ближайшее время не заглянет, но мы можем наслаждаться видео с чудесной сказкой и по-доброму завидовать тем, кто смотрит это из зала.
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